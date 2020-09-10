«Врача ищите сами»: трехлетняя девочка из Башкирии лежит в реанимации и не может получить помощь

«Врача ищите сами»: трехлетняя девочка из Башкирии не может получить лечение в республиканской больнице

Трехлетняя Назира Билалова вместе с мамой пришла своими ногами в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе 18 июня. С тех пор состояние малышки постепенно ухудшалось и дошло до критического. Сейчас девочка лежит в реанимации в состоянии искусственной комы, а мама в отчаянии просит помочь чем угодно, лишь бы ее малышка выжила. По словам волонтера «Радуги добра» Регины Биргулиевой, которая не понаслышке знакома с этой историей, маме в больнице никто и ничего не объясняет и не говорит.

- Вчера рано утром мама малышки мне позвонила и рассказала, что она в критическом состоянии. Девочка туда пришла своими ножками, а сейчас ее довели до такого состояния. С 18 июня и до сих пор не было консилиума. 3 сентября должна была быть операция, но они ввели ее в кому и из-за этого отказались делать операцию, - говорит волонтер «Радуги добра».

По словам Регины, от переживаний и постоянного стресса мама Назиры прямо в больнице сломала ногу – шла по коридору, оступилась и упала. Теперь женщина даже не может покинуть здание больницы, чтобы принести в палату к дочери необходимые вещи и питание.

- Ей сказали: ищите сами себе врача. Я уже и больницы обзваниваю все подряд и диски с результатами МРТ забрала, чтобы другим врачам показать. Рассылаем по всем клиникам, может кто-то откликнется, - вздыхает Регина.

Мама Назиры в отчаянии обратилась в Москву, но оттуда ответ должен прийти лишь 17 сентября. А срочная операция малышке нужна уже сейчас. Как говорит Регина Биргулиева, в сложившейся ситуации счет идет буквально на минуты.

Если вы можете помочь Назире Билаловой, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону: 8 919 616 60 26.

В Минздраве Башкирии «Комсомолке» прокомментировали эту историю.

- На данный момент состояние ребенка под контролем врачей. До этого проходили несколько консультаций по видеоконференцсвязи с московскими врачами. Маме врачи оперативно доносят всю необходимую информацию. Возможно, она просто не услышала то, что хотела. Сегодня состоится консилиум врачей, где специалисты примут решение о дальнейшем лечении, - рассказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии София Алешина.

По ее словам, назначенная на 3 сентября операция действительно была отменена из-за ухудшения состояния ребенка.