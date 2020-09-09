Эколог объяснил, почему Башкирия вошла в десятку регионов России с самым грязным воздухом

Всего в 2019 году в воздух над республикой попали 599,4 тысячи тонн вредных веществ Фото: Рустем АХУНОВ

На днях аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza опубликовали исследование по уровню загрязнению воздуха в регионах России за 2019 год. По их данным, в прошлом году на каждого жителя страны в среднем приходилось около 155 кг вредных выбросов. Эксперты отмечают, что основная масса, порядка трех четвертей загрязняющих веществ в атмосфере, приходится на промышленные предприятия. Еще четверть производят автомобили.

В своем исследовании FinExpertiza составила рейтинг регионов России по показателям выбросов в атмосферу. Примечательно, что в топ-10 впервые за долгое время не вошли ни Москва, ни Санкт-Петербург, долгое время удерживавшие лидерство по загрязнению воздуха.

САМЫЕ «ГРЯЗНЫЕ» И САМЫЕ «ЧИСТЫЕ» РЕГИОНЫ

Первое место в рейтинге регионов с самым загрязненным воздухом занял Красноярский край. Там в 2019 году в атмосферу выбросили 2,6 млн тонн вредных веществ. Такое лидерство эксперты объяснили высоким уровнем индустриального развития края.

Второе место по количеству выбросов заняла Кемеровская область с 1,8 млн тонн вредных веществ в воздухе, а замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ с 1,3 млн тонн.

Далее места в десятке рейтинга расположились следующим образом. Четвертую строчку с выбросами порядка одного миллиона тонн вредных веществ заняла Свердловская область. На пятом месте с 787,4 тысячами тонн расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, на шестом – Иркутская область. Там в прошлом году в воздух попали 714,7 тысяч тонн загрязняющих атмосферу соединений.

Башкирия в этом рейтинге расположилась на седьмом месте. Всего в 2019 году в воздух над республикой попали 599,4 тысячи тонн вредных веществ.

По данным аналитиков, самый чистый воздух в России - в Севастополе и в Тыве, где за год в атмосферу попали всего по 11,2 тысяч тонн вредных веществ. Замыкает тройку регионов с самым чистым воздухом Алтайский край. Там в 2019 году выбросы составили 13,4 тысячи тонн.

МНЕНИЕ

Почему же Башкирия вошла в десятку регионов с самым загрязненным воздухом? Этот вопрос мы задали экологу, доктору химических наук, профессору Марсу Сафарову. В беседе с «КП-Уфа» он рассказал, в чем причина такого положения дел.

- Не стоит забывать, что у нас в республике много заводов, специализирующихся на химическом производстве. Например, в Уфе три нефтеперерабатывающих предприятия. Нигде в мире такого нет! – восклицает профессор Сафаров. – Кроме того, есть и другие города, где много таких заводов. Салават, например. Стерлитамак так и вовсе «химический город» - там и «Сода» и «Каустик» и производства каучука и опытный нефтехичимеский завод.

По мнению Марса Сафарова, руководство предприятий химической и нефтехимической отрасли не уделяет должного внимания выбросам в атмосферу. Если воду еще очищают, то на выбросы из трубы попросту жалеют времени и сил.

- У нас вдоль бассейна реки Белая расположены крупнейшие предприятия. Куда ветер дует, туда и выбросы от них идут. А все почему? Никто из них (заводов. – Ред.) не делает ничего, чтобы «задержать» вредные вещества. Штрафы их не пугают, законы не соблюдаются. У нас все думают не как сократить выбросы, а как обойти закон, - говорит Марс Сафаров.

В завершении беседы мы предложили профессору Сафарову ответить на вопрос: когда ситуация с загрязнением воздуха в Башкирии переменится?

- Если говорить коротко, то я не вижу таких перспектив. Чтобы изменить ситуацию нужно серьезно модернизировать производство. А делать этого, к сожалению, никто не хочет, - подытожил эколог.