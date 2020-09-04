Доступный детсад в Уфе – реальность или восьмое чудо света

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Томас Мор в своей «Утопии» забыл упомянуть про детские сады, в которых есть места для всех подросших младенцев. Даже фанаты Моргенштерна знают (это пропечатано у нынешних россиян в подсознании), что детсад – роскошь, и великая удача получить место для ребенка до 3 лет.

Нашей драгоценной Конституцией гарантируется «общедоступность и бесплатность» дошкольного образования. Но увы, на деле пробиваться в садик нужно через тернии.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А МЕСТО В САДИКЕ – С РОЖДЕНИЯ

Материнского опыта у меня было ноль, когда родилась дочь. Поэтому я не сразу спохватилась поставить ее на очередь в детский сад – подсказала соседка Таня.

- Ей еще двух месяцев нет – какой детский сад!? – я была в шоке.

- Говорю тебе – записывай! Иначе до школы нянчиться придется дома, - убеждала меня приятельница.

Во всех регионах порядок разный, в Башкирии же есть специальный сайт – edu-rb.ru. Это электронная очередь в дошкольные образовательные учреждения республики. Достаточно, не выходя из дома, вбить данные из свидетельства о рождении и получить номер в очереди. Садик, кстати, тоже можно выбрать по желанию.

Я выбрала тот, что ближе к работе, и оказалась 84-й в списке. Ну, думаю, нестрашно – впереди еще долгих два года. Стоит ли говорить, что время пролетело незаметно, и мой мозг отчаянно засигнализировал: пора отдавать чадо в садик.

Не то чтобы я очень горю желанием разделить бремя воспитания с государством и ни в чем не повинными женщинами-педагогами, но вроде как время пришло, да и на работу захотелось. К тому же, как вы знаете, пособие по уходу за ребенком выплачивается лишь до 1,5 лет. А с недавних пор отменили даже те смешные 58 рублей в месяц, которые полагались детям с 1,5 до 3 лет.

Итак, весной 2020 года я начала звонить…

ГЛАВА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Дозвониться оказалось непросто. Телефоны, указанные на сайте администрации Советского района, то были заняты, то ожидание ответа затягивалось до невозможности.

Набираю собственно садик, на который положила глаз.

- К сожалению, ничем не могу помочь, – отвечает голос, отрекомендовавшийся заведующей. – Вы лучше обратитесь в администрацию. Они списки формируют.

Дозвониться в администрацию не получалось, тогда я решила туда сходить. Увы, первая попытка оказалась неудачной: дверь заперта, за дверью – каблучки, а на ней – объявление: «Прием временно не осуществляем! Звоните по телефону…». Все понятно: пандемия же. Звоню раз, другой – не берут. А за дверью – каблучки…

Расстроилась, разозлилась. На выходе из здания мне встретился мужчина – с усами и папочкой, очевидно, местный.

- Как узнать насчет очереди в садик? – умоляюще спрашиваю.

- Сколько лет ребенку? Двух нет даже? Нееет, милая, в этом году вряд ли, - сокрушается сотрудник администрации. – Вы позвоните в июле, как раз набор будет. Может, найдется вам место.

До июля я регулярно мониторила электронную очередь и радовалась: 20…16…14… Попадем!

В один из тех жарких дней снова набираю, и – о, чудо! – мне ответили.

- Да вы что! Набор уже закончен, списки сформированы, - сочувствующие произнесла моя собеседница. – Есть места в садиках, вот на Проспекте, например, но в группах для детей младшего возраста уже все занято… Вы позвоните в конце августа! Будут формироваться окончательные списки, очень вероятно, что будут добирать детей в группы.

«ВАМ ДВАЖДЫ ПО 10 ТЫСЯЧ ПЕРЕВЕЛИ – МАЛО?»

- Не звони – иди туда! – увещевает меня знакомая Вика. – Я вот тоже сколько звонила, мне все говорят: мест нет. А потом пришла, и получила на выбор семь садиков!

Ободренная, отправляюсь снова в администрацию. И почти сразу за входной дверью кабинет с табличкой «По вопросам дошкольного образования». За столом никого, где-то в глубине голоса и звон чашек. Через пару минут появляется дама и сразу осаживает меня, дескать, приема нет, пожалуйте на выход.

- Но раз уж я тут, может, вы подскажете: очень нужен садик, мы 13-е в очереди, что делать?

- Сколько лет ребенку? Два? Ну так и сидите до трех лет дома, - дама с чашками отвернулась.

- Я не могу! Мне на работу нужно! – чуть не кричу ей вслед.

- Ну почему я должна решать ваши проблемы?! Я вообще не из этого кабинета…

- Не надо решать мои проблемы. Просто сориентируйте – что делать. Надеяться на садик в этом году? Если нет, то может предусмотрена какая-то компенсация за частный детский сад?

- Какая еще компенсация?! Вам и так уже дважды по 10 тысяч переводили!

Я даже не сразу нашлась, что ответить. Нет, я понимаю, что государство не просило нас рожать (привет Ольге Глацких), но это даже не смешно.

Уже на пороге, когда меня выпроваживали за дверь, сотрудница отдела образования смилостивилась:

- Позвоните в начале сентября. Может, доберут.

УРА!

Честно говоря, я уже перестала надеяться, и вечерами просматривала сайты частных садиков. Но 1 сентября на всякий случай еще раз набрала администрацию Советского района.

- Да, добор открыт. Приходите в четверг или понедельник, - ответили мне по телефону.

Я ушам своим не поверила. Спустя два дня утром явилась с полным пакетом документов. Там меня, разумеется, ждала очередь - человек десять. А в течение получаса за мной выстроилась шеренга на два лестничных пролета.

Не прошло и часа, как я вошла в заветную дверь. За столом – две незнакомые мне дамы.

- Вы по какому вопросу?

- Мне бы садик… - говорю.

Оказалось, что в том детсаду, в котором я стояла в очереди, мест не было. Но взамен мне предложили хороший садик неподалеку.

- Прямо сейчас идите туда и договаривайтесь, когда начнете посещать. Заведующая вам все расскажет, объяснит, - прослушав напутствия и записав номер садика, я выпорхнула за дверь. Победа!

Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОЧЕМУ МЕСТ В ДЕТСАДАХ НЕ ХВАТАЕТ?

- Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях наиболее существенна для семей с детьми в возрасте 1,5-3 лет. Дело в том, что для таких детей нужно организовать совсем другие помещения, кровати, количество воспитателей и нянечек больше, иные требования по питанию – здесь совсем другие СанПиНы, - рассказывает бывший сотрудник Управления образования Уфы Татьяна Савкина (имя и фамилия изменены. – Ред). – Дети в этом возрасте часто болеют, а соответственно, регулярно садик посещает гораздо меньшее число детей, нежели имеется в группе, что негативно сказывается на зарплате нянечек и воспитателей. И это одна из причин, почему не хватает сотрудников. Кроме того, дети до 3 лет нередко не разговаривают, не приучены к горшку, не умеют играть со сверстниками, вместо этого отбирают игрушки друг у друга. Поэтому желающих работать в группах раннего возраста немного. Конечно, и для самих детей в этом возрасте садик оказывается стрессом, и нередко бывает, что если ребенка отдали в садик слишком рано, он потом вообще отказывается посещать детсад.

- А что делать родителям, если места не хватило?- А что делать родителям, если места не хватило?

- Списки в садик формируются в июне. Но даже если вы не попали, не стоит отчаиваться. Очень часто в августе-сентябре, и даже вплоть до ноября, добирают детей в группы. Потому что кто-то пошел в другой сад, кто-то переехал, а кто-то просто не сумел адаптироваться и перестал ходить в детсад, - говорит Татьяна Савкина. – Но чтобы про вас не забыли, не помешает периодически напоминать о себе сотрудникам администрации, отвечающим за дошкольное образование. Кроме того, если в основную группу вы не попали, то попробуйте договориться хотя бы насчет группы кратковременного пребывания. Если внезапно освободится место в группе полного дня, вас переведут автоматически.

А ЕСТЬ ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ?

Представьте себе, есть! Но не везде. В Башкирии, к примеру, никаких выплат не предусмотрено. Лишь в некоторых регионах России на детей, которым в садике места не нашлось, полагается компенсация. Например, в Ярославской области с 1,5 до 5 лет платят порядка 600 рублей в месяц, в Надыме (ЯНАО) – более 3 тысяч ежемесячно, а в ХМАО – почти 7 тысяч рублей (до 3 лет).

- У нас как-то обсуждалось введение компенсаций, но особой заинтересованности не вызвало. Дело в том, что назначение выплат подразумевает отказ от садика, а многие все-таки рассчитывают получить место если не в августе-сентябре, то хотя бы в течение года, - отмечает Татьяна Савкина.

ЧАСТНЫЕ САДИКИ: ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ

К счастью, есть довольно много частных детских садов. Многие из них – домашнего типа, их организуют обычные мамы, которые либо не получили место в государственном саду, либо не захотели отдавать ребенка. Среди них есть и такие садики, в которых можно оставить ребенка на ночь, а в некоторых можно оставить чадо даже на несколько дней – если, например, нужно уехать в командировку.

Одними «домашними» садами выбор не ограничивается. Есть такие, что похожи на государственные – располагаются в отдельном здании с собственной площадкой на улице.

А есть даже крупные сети детсадов. В таких можно рассчитывать не только на классический набор питание-занятия-прогулки, но даже на нечто большее. В некоторых, к примеру, с ребенком занимаются по популярной методике Монтессори, во многих таких садах малыши изучают иностранный язык (или даже два!), занимаются современной хореографией или живописью, а есть даже учреждения с собственной уникальной программой – например, эко-сады. Мы приведем лишь некоторые – в качестве примеров. Но на самом деле частных садиков в Уфе намного больше.

Круглосуточные (с возможностью оставить на ночь): домашний детсад «Зайки-Попрыгайки» (8906-107-84-37), детский клуб «Ника» (+7 917 757-69-44),

Монтессори: «Солнечный круг» (+7 (347) 200-22-55),

Иностранные языки: Sweet School (8-347-299-6509), Медвежонок (8-937-847-5555), Sun School (8-800-775-60-47), Бэби-Клуб (+7 937 353-55-00), Baby Room (8-964-964-26-26), FunsCool (+7347-294-20-80)

Разные занятия (шахматы, хореография, живопись, вокал, ментальная арифметика): Жемчужинка (+7 347 299-37-37), Центр детского развития «Непоседа» (+7 987 245-84-28), Центр раннего развития «Полосатый кот» (8-967-789-79-89).

Во многих садах принимают с 3 лет, но можно найти даже такие, где с радостью возьмут 8-месячного малыша. В некоторых садах на выбор предложат разные программы пребывания: можно отдать ребенка на полный «рабочий» день или на несколько часов. В других - предусмотрен только полноценный день.

Ценовой диапазон широк. Цены начинаются с 7000 рублей – но обычно сюда входит только пребывание, за питание нужно доплачивать. В среднем, обычный частный детсад обойдется примерно в 13-16 тысяч. Но если хотите полный комплект: 5-разовое питание, игры, развивающие занятия, в том числе, скажем, иностранные языки, танцы и шахматы, индивидуальные консультации психолога и логопеда, плюс – видеонаблюдение через приложение, готовьтесь выкладывать каждый месяц порядка 20-25 тысяч рублей.