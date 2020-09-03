«Хочу видеть, как растут мои детки»: многодетный отец из Башкирии столкнулся со смертельной болезнью

Многодетному отцу из Башкирии нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью

36-летний житель села Бурибай Хайбуллинского района Башкирии Алексей Атласов нуждается в дорогостоящем лечении. У мужчины обнаружили опухоль в голове, ему требуется операция, которая стоит 700 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет, поэтому Алексей вынужден был обратиться за помощью к неравнодушным людям и попросить у них финансовой поддержки.

«Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ»

О наличии опухоли Алексей узнал еще четыре года назад.

- Однажды я утром проснулся, и у меня случился приступ – я потерял сознание. Тогда меня отправили на МРТ, я съездил в Магнитогорск, там врачи выявили опухоль 4-сантиметровую, - рассказывает Алексей. – Для меня это было шоком, потому что голова не болела, не кружилась, недомоганий я не чувствовал.

Алексей признается – пустил ситуацию на самотек, ожидал, что опухоль рассосется. Только вот состояние ухудшается, приступы никуда не делись, и происходят еще чаще, отказывают ноги – все потому, что опухоль растет, она достигла уже почти 6 сантиметров. Это все превращает жизнь Алексея в мучения. Мужчина с супругой нашли в Москве европейскую клинику, в которой сделают операцию.

- Операцию сразу не сделал, потому что за детей переживал. Читал, узнавал, что кому-то операция на пользу, кто-то умирает. Не рискнул. Но сейчас опухоль растет все больше и больше, и она необходима. Я очень хочу жить, видеть, как растут мои дети. Если я эту операцию не сделаю, то меня просто парализует, или я умру, - продолжает собеседник.

В связи с состоянием Алексея работы у него нет. Продавать семье нечего, семья жила на съемной квартире, теперь – перебрались к родителям. Пожилые отец и мать Алексея даже думали продать дом, но идти – некуда. У Алексея был брат-близнец, который умер в пятимесячном возрасте. Мать мужчины говорит, что не переживет, если потеряет и Алексея. У больного растут трое детей – 10 лет, шесть и 1,5 года.

Помочь Алексею может каждый. Даже незначительная сумма будет кстати. Номер карты Сбербанка 2202 2009 3181 8387, карта привязана к телефону 8 (927) 3176905.