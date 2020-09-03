В Башкирии сотрудник МЧС восстановил квадроцикл для больного ребенка

Искандеру вручили отремонтированный и заправленный до полного бака квадроцикл

17-летний житель Чишмов Искандер Насыров с детства имеет сложности со здоровьем и испытывает трудности с передвижением, да и инвалидная коляска, которая у него есть, не везде может проехать. С малых лет подросток мечтал о мототехнике, и четыре года назад, накопив с мамой денег, они купили квадроцикл. Но счастье длилось недолго – техника сломалась. Попытки починить не увенчались успехом. В отчаянии мама Искандера написала пост в социальных сетях с просьбой помочь ее сыну. Павел Федоров, сотрудник 22 пожарно-спасательного отряда МЧС по РБ, увидев пост, решил помочь Искандеру.

- Я приехал к ним домой, чтобы посмотреть технику, квадроцикл был в очень плохом состоянии. Мы забрали его на полную диагностику, чтобы сделать вывод - чинить или выбрасывать. Задач было много, но мы решили попробовать – попробовать воскресить мечту, - рассказывает Павел.

Денег нужно было немало, неравнодушные собрали около 10 тысяч рублей, их как раз хватило на покупку необходимых запчастей для восстановления квадроцикла. На ремонтные работы ушло около недели. После этого неравнодушные заправили полный бак, погрузили технику на прицеп и поехали к Искандеру.

- Когда он услышал звуки своего работающего квадроцикла, его счастью не было предела. Это не описать и не передать словами. Когда он сел за руль и поехал, когда махал маме, ликуя от счастья, когда мама украдкой утирала слезы, вид, как радуется ее сын. Сбылась мечта. Она стала реальностью благодаря неравнодушным людям, - рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сам Павел Федоров, в свою очередь, сказал спасибо всем, кто помогал с ремонтом, транспортировкой, поддерживал и оказывал всяческую помощь.

- Вместе мы сделали самым счастливым на всей планете очень доброго, открытого и жизнерадостного ребенка, - сказал Павел Федоров.