Коронавирус в Башкирии на 2 сентября 2020 года: глава республики обновил указ о режиме повышенной готовности

Фото: Артем Килькин

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По данным на утро 2 сентября, COVID-19 подтвердился еще у 30 жителей республики. Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 7825 человек.

По данным регионального Минздрава в больницах по всей Башкирии остаются 76 пациентов с подтвержденным анализом на коронавирус. Из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии, но к аппаратам ИВЛ никто не подключен. Еще 799 человек переносят заболевание в легкой форме, поэтому находятся на амбулаторном лечении.

По данным башкирских медиков, за прошедшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. За все время эпидемии коронавируса в республике скончались 29 пациентов с COVID-19. За эти же сутки с полным выздоровлением выписались 25 человек. Таким образом, в Башкирии за все время переболели ковидом и вылечились 6921 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии зафиксировали 85 новых случаев этого заболевания. Из больниц выписались 71 пациент после выздоровления.

С 1 сентября власти Башкирии внесли изменения в указ о повышенной готовности к ЧС. Согласно документу, со вчерашнего дня разрешается открывать фудкорты в торговых центрах. Также при строгом соблюдении требований возобновляют свою работу детские игровые комнаты, развлекательные центры, кружки и секции – в том числе те, что расположены в торгово-развлекательных центрах и домах культуры.

С 1 сентября в Башкирии открываются кинотеатры, бани и сауны, а 15 сентября возобновят работу театрально-концертные организации, дома (дворцы) культуры.