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Общество

В Челябинске умерла 22-летняя молодая мать, которую два года неправильно лечили уфимские медики

Жительница Аши выбрала Башкирию, чтобы было ближе ездить
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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Со слов близких, она ни разу не проявила свою слабость, не показала, что ей плохо, до последнего радовалась жизни и каждому проведенному дню со своей дочкой.

Со слов близких, она ни разу не проявила свою слабость, не показала, что ей плохо, до последнего радовалась жизни и каждому проведенному дню со своей дочкой.

26 августа в Челябинской областной больнице, не приходя в себя, скончалась 22-летняя Лилиана Шаракаева, уроженка села Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Последние 10 лет она проживала в Аше, здесь же вышла замуж и родила первенца – дочку-красавицу Милену.

После рождения ребенка Лилиана стала жаловаться на свое самочувствие.

- Когда Милене было три месяца, у Лилианы начались проблемы со стулом. Тянуть она не стала, сразу обратилась в местную больницу, оттуда ее отправили в Уфу на колоноскопию. Ей поставили диагноз язвенный колит, - рассказала «КП-Уфа» тетя Лилианы Регина.

Поначалу лечение, дорогущие препараты, приносили пользу. Вероятно, заглушали боли. Но позже ей становилось только хуже.

- Препараты ей назначили очень редкие и очень дорогие. Она говорила, что коробочка лекарства стоила 7 тысяч рублей. В обычной аптеке их было не купить, приходилось заказывать. Потом уже врачи Челябинска, увидев назначения, были в шоке и сказали, что ей категорически нельзя было их принимать, - продолжает собеседница.

ВЫПИСАЛИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Девушка периодически лежала в больнице. В последний раз попала в начале июля, где стремительно начала худеть. Со слов близких, ее выписали из медучреждения в критическом состоянии – у нее кружилась голова, тошнило, теряла сознание.

Через неделю она пошла на поправку, какое-то время ее состояние было удовлетворительным. Они с семьей успели съездить на природу, погулять, но в начале августа поставили еще один диагноз – пневмония. Женщина легла в больницу и через несколько дней отпросилась домой, повидаться с дочерью, помыться, и в этот же день 6 августа впала в кому дома.

- Ее госпитализировали в Ашинскую больницу, а потом транспортировали в Челябинск, потому что в местной больнице не в силах были помочь, - говорит Регина.

В Челябинской больнице ей сделали операцию, которая прошла успешно, но организм Лилианы уже не выдержал, и она скончалась.

«ЭТО ВРАЧЕБНАЯ ХАЛАТНОСТЬ»

Родственники винят врачей, которые назначили ей неправильное лечение. Выбор уфимской больницы Лилиана аргументировала тем, что в Уфу из Аши ближе ездить, нежели в Челябинск. Лилиана хотела быть ближе к дочери.

- Сами мы не медики, естественно, утверждать не можем. Но врачи Челябинска, изучив ее историю болезни и все препараты, которыми ее лечили, дали свою оценку, что к такому состоянию привело неграмотное лечение, которое не только не помогло, а еще и усугубило все, - рассказала «КП-Уфа» тетя умершей. - Как выяснилось на протяжении двух лет Лилиане прописывали неправильное лечение, которое дало жуткий побочный эффект организму, от чего в ее крови совсем низкое количество тромбоцитов и эритроцитов, гемоглобин тоже.

Со слов близких, она ни разу не проявила свою слабость, не показала, что ей плохо, до последнего радовалась жизни и каждому проведенному дню со своей дочкой.

Милена все еще не знает о смерти мамы, собирает цветы и просит передать их маме в больницу. В воскресенье девочка отметит свое трехлетие.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким.

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