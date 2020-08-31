Коронавирус в Башкирии на 31 августа 2020 года: количество заболевших подбирается к 8 тысячам человек

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«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. По данным на утро 31 августа, COVID-19 выявлен у 7763 жителей республики. Прирост за прошедшие сутки - 32 заразившихся.

В больницах Башкирии остаются 65 человек, из которых восемь - в тяжелом состоянии. На аппарате ИВЛ находится один заболевший. Еще 774 человека болеют коронавирусом в легкой форме, поэтому остаются на амбулаторном лечении.

За минувший день было выписано четыре человека, всего от коронавируса в Башкирии излечились 6895 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 зарегистрировано не было.

Зато число заболевших внебольничной пневмонией продолжает оставаться высоким. За один день этот диагноз поставили еще 82 людям, 73 человека выздоровели и покинули больницы.

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ДЕЗИНФЕКЦИЯ В КЛАССАХ И МЕДИНСПЕКТОРЫ

В республике продолжаются обсуждения грядущего учебного года. Как школы будут работать в условиях пандемии, разъясняют в региональном Минобре. Так, выяснилось, что в каждом учебном заведении будут дежурить медицинские инспекторы из числа ординаторов и студентов медицинских вузов и колледжей. Они будут измерять учащимся и учителям температуру, а также следить за соблюдением дистанции и мер дезинфекции.

Последняя предполагает установку в школах рециркуляторов воздуха. Их разместят главным образом в столовых. Ожидается, что все классы будут дезинфицироваться по графику.