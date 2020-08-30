Коронавирус в Башкирии на 30 августа 2020 года: новая жертва COVID-19 и обновленный указ Хабирова

Школьники и студенты начнут учиться в условиях пандемии коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии. По данным Минздрава в республике COVID-19 подтвержден у 7731 человека. За последние сутки опасную инфекцию нашли у 33 жителей.

В больницах по всей Башкирии на 30 августа 2020 года лежат 64 ковид-положительных пациента, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Всего один человек подключен к аппарату ИВЛ. У 747 жителей республики болезнь протекает в легкой форме – они лечатся дома. За прошедшие сутки выздоровлением выписались 14 пациентов (всего – 6891).

НОВАЯ ЖЕРТВА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИ – 29-Я по счету

Коронавирус стал основной причиной смерти для еще одного жителя Башкирии. Это 78-летняя женщина из Стерлитамака. У нее были серьезные проблемы со здоровьем – дистрофия паренхиматозных органов и венозная недостаточность. Общее число умерших от COVID-19 в регионе достигло 29, семь из них скончались в августе.

НОВЫЙ ПОПРАВКИ В УКАЗ ХАБИРОВА О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил свой указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. Согласно документу, режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и хронически больных граждан отменяется. Утвержден новый комендантский час для детей – теперь они не могут находится на улице без взрослых в период с 22:00 до 10:00.

С 1 сентября в регионе открываются все школы, детсады, детские кружки, секции и кинотеатры. Ссузы и вузы тоже начинают работать в этом учебном году, но с некоторыми нововведениями. Так, колледжи будут посещать студенты первых и выпускных курсов, со 2 октября планируется вернуть в аудитории учащихся остальных курсов, которые пока будут проходить производственную практику. Что касается университетов, то здесь в очной форме пока будут учиться только первые курсы бакалавриата и магистратуры, остальным обеспечат дистанционное обучение. Со 2 ноября курсы поменяются местами – «перваши» уйдут на «удаленку», а вторые и третьи курсы пойдут в университет.