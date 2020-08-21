Хотя бы проститься на могилке: житель Башкирии ищет своего старшего брата, не вернувшегося с войны

Миннемхамат Билалов пропал в 1943 году под Белоруссией

В редакцию «Комсомолки» обратился 80-летний уфимец Аслям Билалович Султанов. Пожилой мужчина рассказал, что всю свою жизнь ищет своего старшего брата, который не вернулся с войны, и попросил помощи в поисках. Аслям Султанов признался, что очень мечтает посетить хотя бы могилку своего брата, которого даже никогда и не видел вживую.

ПРИШЛА ПОВЕСТКА, ЧТО БРАТ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

О самом пропавшем известно совсем немного. Миннемхамат Билалович (Билал Улы) Билалов родился в 1914 году в деревне Нижнеалькашево (впрочем, в документах может быть указано Алькашево), что в Дюртюлинском районе Башкирии. Миннемхамат родом из многодетной крестьянской семьи Билала и Минизиян Султановых. Всего в семье воспитывались 11 детей, четверо из которых отправились воевать на фронт, но вот домой вернулись только трое.

- Еще до войны Миннемхамата призвали в военный комиссариат Дюртюлинского района. Сначала он проходил службу в Хабаровском крае в НКВД. А вот когда уже началась Великая Отечественная война, брата отправили на фронт куда-то под Белоруссию. Где именно и в какой должности он служил, я не знаю. Когда началась война, я только появился на свет. Знаю только, что в 1943 году нашей семье пришла повестка, в которой сообщалось, что Миннемхамат пропал без вести. С тех самых пор никто о нем больше ничего не слышал. Я всю свою жизнь ищу хоть какой-то его след, может, он лежит где-то в братской могиле. Очень хочется приехать, чтобы хотя бы проститься на могилке, - признается Аслям Султанов.

Сам же Аслям Билалович Султанов рос в тяжелые послевоенные годы. После седьмого класса по комсомольской путевке его отправили на строительство Нефтекамска. Потом он окончил военное училище и служил в Туркменистанском военном округе. В 1922 году он вместе с семьей вернулся в Башкирию, где до 2017 года работал на заводе «Магнитрон».

Если вам что-то известно о судьбе пропавшего солдата Миннемхамата Билаловича Билалова, пожалуйста, сообщите его родным по номеру 8(917)-046-28-51.