Полицейские поймали двух уфимцев, которые грабили прохожих и транслировали это в Instagram

Подозреваемые уверяют, что пошли на грабеж только ради эффектного видео. Фото: МВД по РБ

На днях в Уфе произошло одно из самых необычных ограблений: двое парней решили напасть на прохожего, при этом даже не думая скрываться. Свои «похождения» ни транслировали в прямой сети в инстаграме – благодаря чему их удалось вычислить и задержать.

Все началось с того, что в отдел полиции обратился 26-летний уфимец и пожаловался, что возле Гостиного двора к нему подошли двое подвыпивших ребят и начали требовать у него деньги, угрожая расправой в случае отказа. Мужчине ничего не оставалось, как отдать грабителям три тысячи рублей, после чего те отстали от него. Но самое удивительное в этой истории то, что все происходящее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона, ведя прямой эфир в инстаграме. Они призывали подписываться на их канал, поэтому потерпевший смог запомнить аккаунт одного из налетчиков и позже сообщил его правоохранителям.

По профилю в инстаграме полицейским не составило никакого труда вычислить личность одного из грабителей. Когда оперативники уже через полчаса заявились к нему домой, он вместе с приятелем искал новую жертву в соцсетях. И хотя оба горе-блогера в голос уверяли, что это всего лишь шутка, и ничего плохого они никому не делали, обоих задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Любителями экстремальных прямых эфиров оказались 27-летние уфимцы. Сначала они долго отнекивались и переводили все в шутку, а потом все же рассказали подробности случившегося. Парни уверяли, что были сильно пьяны и раскаиваются в своем поступке, но вот стражей порядка эти признания не растрогали, тем более оба уже были ранее судимы за воровство.

- По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемые вернули деньги своей жертве, но от уголовного срока это их вряд ли спасет. Ну, а пока что всем фанатам уфимского «пранкера-налетчика» и его друга придется подождать, ведь очередной видео-трансляции в ближайшее время не ожидается точно, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.