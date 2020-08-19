Обзор матча Уфа – Спартак 19 августа 2020: на быстрый гол Аликина ответил Понсе

Подошел к концу огненный матч Уфа – Спартак! Он стал первым для гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова против своей бывшей команды. Предлагаем вам обзор матча Уфа – Спартак.

Обе команды с самой первой минуты включили повышенные скорости. ФК Уфа забил уже в первой же своей атаке. Это Аликин откликнулся на ювелирную подачу с углового. У Максименко не было ни единого шанса – 1:0.

Спартак в ответ тут же обрушил свои атаки. Все это привело к пенальти за игру рукой в штрафной. Ларссон подошел к точке и пробил неплохо, но великолепно сыграл вратарь Уфы Беленов, вытащив мяч из самого угла.

Незабитый пенальти еще больше разозлил игроков московского клуба. После серии атак все-таки забивает Понсе. К слову, тоже после углового. Аргентинец оказался более расторопным и выиграл борьбу в воздухе – 1:1.

После такого быстрого начала команды успокоились. Уфа стала играть вторым номером и практически перестала ходить вперед. Спартак много возился мячом, но делал это крайне медленно, за что по ходу матча игроки не раз получали нагоняй от капитана Джикии.

Под конец первого тайма было два хороших момента у Соболева и Жиго. Уфа спаслась чудом и в тревожном настроении ушла на перерыв.

Во втором тайме лучше смотрелся Спартак, только вот опасные моменты можно было сосчитать по пальцам одной руки. Нападающие гостей пытались что-то сообразить в атаке, но только игроки приближались к штрафной Уфы, как тут же теряли мяч. Не работали ни пасы низом, ни забросы верхом.

Убаюкивание было прервано на 62-й минуте, когда Соболев откликнулся на фланговую передачу и пробил головой в дальний угол. Беленов был переигран, но мяч чуть-чуть разминулся со штангой. Моменты у гостей пошли один за другим, а Уфа будто совсем пропала и уже не помышляла об ответных атаках.

Несмотря на всю активность, забить Спартаку не удалось. Где-то уверенно сыграл Беленов, где-то сами москвичи не могли попасть по воротам. Матч так и закончился со счетом 1:1. Для Уфы это стало хорошим результатом. Для Спартака – неприятная потеря очков.