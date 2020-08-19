Каким будет сентябрь 2020 года в Башкирии

По данным сервиса Gismeteo.ru, начало сентября будет теплым, солнечным, в меру дождливым. Фото: Мария ЛЕНЦ

Август уже разочаровал всех жителей Башкирии. В воздухе чувствуется глубокая осень, на улице – лужи и опавшие листья. Осень наступила нежданно-негаданно. Местами даже зафиксированы заморозки. Вся надежда на сентябрь – может погода порадует еще теплыми и солнечными деньками?

В традиционный месяц сбора урожая погода также не представит сюрприза жителям республики. Если верить предварительному прогнозу синоптиков, первый осенний месяц ожидается теплый, солнечный и в меру дождливый. В Башгидромете отмечают, что в сентябре 2020 года ожидается температурный режим около средних многолетних значений. А значит, +15, +17 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, начало сентября будет теплым, солнечным, в меру дождливым. День знаний порадует теплой погодой – воздух прогреется до +22 градусов. Настроение может испортить только небольшой дождь, который пройдет в некоторых районах Башкирии. Такая погода ожидается до 5-го сентября.

6-го сентября станет еще теплее – столбики термометра покажут +25 градусов, а дождь отступит. В среднем днем будет +23 градуса, а ночью +14. С 9-го сентября в республику снова нагрянут небольшие дожди – но несмотря на мокрую погоду, на улице будет тепло, +20, +21 градус днем в среднем, ночью +12.

Ровно с середины месяца сентябрь перестанет баловать – в республике резко похолодает до +9 градусов днем и +3 ночью. И хоть дождей не ожидается, самое время доставать теплые вещи. А лучше остаться дома за просмотром любимых фильмов.

Прохладная погода продержится до конца месяца, будет лишь пара дней, в которые столбики термометра покажут +15, +16 градусов.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз. Каким будет первый месяц осени 2020, покажет время.