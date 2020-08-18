Газизов едет за победой: «Уфа» примет «Спартак» в матче третьего тура РПЛ

Подопечные Вадима Евсеева подошли к матчу с красно-белыми полностью оправившимися от самого неудачного старта в РПЛ за всю историю. Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

В среду, 19 августа, на стадионе «Нефтяник» состоится матч 3 тура РПЛ. ФК «Уфа» примет московский «Спартак», который совсем недавно в качестве генерального директора возглавил бывший начальник «горожан» Шамиль Газизов. Игра стартует в 18:00 по местному времени.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Всего в рамках РПЛ «Уфа» и «Спартак» сыграли 12 встреч. Башкирские футболисты в этом противостоянии пока сильнее – на счету «горожан» пять побед, против четырех у красно-белых. Разница забитых и пропущенных мячей 14:13 в пользу уфимцев. Еще три раза команды сыграли вничью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Подопечные Вадима Евсеева подошли к матчу с красно-белыми полностью оправившимися от самого неудачного старта в РПЛ за всю историю. В первом туре «Уфа» вчистую проиграла «Краснодару» со счетом 0:3. Но уже во втором «горожане» реабилитировались перед болельщиками, одержав волевую победу над «Арсеналом» из Тулы со счетом 3:2.

Приезд «Спартака» в Уфу будет в каком-то смысле принципиальным и долгожданным – в родной город приедет гендиректор красно белых Шамиль Газизов. На аналогичной должности в «Уфе» он отработал без малого 10 лет, а в самом конце прошлого сезона возглавил московскую команду.

Перед началом нового сезона главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пообещал, что после матчей со «Спартаком» ему не будет стыдно взглянуть в глаза болельщиков. Команда будет биться с москвичами также, как и со всеми остальными соперниками.Такое заявление он опубликовал у себя в социальных сетях после того, как любители футбола заговорили о превращении башкирского клуба в фарм «Спартака».

Что касается московского «Спартака», то подопечные Доминико Тедеско приезжают в башкирскую столицу без своего наставника. Официально главный тренер красно-белых заболел ангиной.

В двух предыдущих играх чемпионата «Спартак» набрал четыре очка. Сначала «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» 2:2 и угодил в «судейский» скандал. А затем на своем поле разобрался с «Ахматом» - 2:0.

В матче между «Уфой» и «Спартаком» вряд ли стоит ожидать большое количество голов. Букмекеры почти единодушно называют фаворитом московский клуб – коэффициент на победу «Спартака» 2.03.

Коэффициент на победу «Уфы» в матче с красно-белыми – 4.55. В свою очередь, на ничейный результат коэффициент составляет 3.42.

Прогноз на матч 3 тура РПЛ Уфа-Спартак 19 августа 2020 – 2:0. Убедительная победа гостей. Матч будет транслировать в прямом эфире телеканал «Матч Премьер».