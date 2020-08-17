Подарок на день рождения района: при поддержке «Башнефти» в селе Чекмагуш открылся современный семейный парк

Новый семейный парк в Чекмагуше построили едва ли не в рекордные сроки

На днях в селе Чекмагуш состоялось торжественное открытие нового семейного парка. Для сельчан это событие стало настоящим праздником, а сам парк прекрасным подарком жителям на предстоящий 90-летний юбилей района. Современное общественное пространство создали едва ли не в рекордные сроки. Проект был реализован благодаря поддержке ПАО АНК «Башнефть», входящей в состав компании «Роснефть». О том, как отреагировали на это событие гостеприимные чекмагушевцы, в материале «Комсомолки».

С самого утра в парк пришли дети, чтобы покататься на велосипедах и самокатах

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Рано утром в семейном парке в Чекмагуше раздавалась музыка. На новенькой сцене репетировали артисты в национальных костюмах, сам парк заполнялся сельчанами с детьми. Взрослые с интересом прогуливались по аллее, дети катались на роликах и самокатах и резвились на игровой площадке. Чекмагушевцы с восторгом осматривали свое новое место притяжения.

В парке появилась современная детская площадка с безопасным покрытием

- Раньше здесь частично был пришкольный сад и еще один пустующий, заброшенный участок, - рассказывает местная жительница. – Осенью прошлого года тут вообще ничего не было, а сейчас и фонтан, и детская площадка и сцена. Все изменилось!

Еще одна сельчанка, пенсионерка Дина Хасанова, поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями о новом месте отдыха.

- Меня очень радует, что у нас появился такой парк. Здесь можно будет и мероприятия культурные проводить и массовые гуляния. Раньше у нас был только парк Победы, сейчас их соединили между собой. А сейчас тут и дети играют, и ветераны прогуливаются, общаются. Всем стало хорошо, - с улыбкой говорит жительница Чекмагуша.

Дети по достоинству оценили качели и карусели

Пока мы общались с сельчанами, в парк стали прибывать люди. Они услышали звуки музыки со сцены, и пришли сюда целыми семьями. Искренней радости чекмагушевцев не было предела. Стоит отметить, что на входе сельчан встречали волонтеры, которые раздавали защитные маски.

ПАРК ОТКРЫТ

В назначенный час состоялось торжественное открытие семейного парка. В церемонии приняли участие руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев и представитель ПАО АНК «Башнефть» Ильдар Акулов. Под аплодисменты сельчан они перерезали красную ленточку и объявили парк открытым.

После торжественных речей и слов благодарности, делегация почетных гостей отправилась на осмотр нового парка. Вместе они осмотрели стелу «Я люблю Чекмагуш» и сфотографировались возле нее, оценили прекрасный сад, который разбили на территории первой школы и поднялись на сцену.

Семейный парк в Чекмагуше сразу же стал местом притяжения сельчан

Сначала к односельчанам обратился глава района Реканс Ямалеев. Он отметил, что новое место отдыха для жителей и гостей Чекмагуша появилось в кратчайшие сроки благодаря поддержке компании «Башенефть».

- Отрадно, что мы открываем парк в преддверии знаменательного события – 90-летия Чекмагушевского района. Площадь нашего парка составляет 4,8 гектар, его стоимость – 27 млн рублей. Парк семейного отдыха состоит из пяти зон: культурно-массовая, детская, спортивная, зеленая и патриотическая. В рамках благоустройства патриотической зоны в этом году мы установили стелы с именами земляков, погибших и вернувшихся с полей Великой Отечественной войны, - заявил глава района.

ГОСТИ ОЦЕНИЛИ

После торжественных речей и церемонии награждения всех, кто внес свой вклад в создание нового парка, глава района вместе с почетными гостями продолжили прогулку. Делегация посетила детскую площадку с безопасным покрытием, первый в районе фонтан, а также воркаут-площадку. Там гостей ждал известный блогер, уроженец Чекмагушевского района Рустам Набиев. Вместе с Рекансом Ямалеевым они сделали несколько упражнений на тренажере.

В завершении Реканс Ямалеев, Александр Сидякин и другие гости возложили цветы к стеле в патриотической зоне парка. Они почтили память уроженцев Чекмагушевского района, павших на полях Великой Отечественной войны.

По завершении торжественной части мы в неформальной обстановке поговорили с руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным. Он поделился своими эмоциями от посещения села Чекмагуш и поблагодарил компанию «Башнефть» за поддержку проекта.

При поддержке «Башнефти» в Чекмагуше обновили стелы в патриотической зоне парка

- Раньше парк находился в полузаброшенном состоянии и пространство нуждалось в том, чтобы люди сделали его своим местом отдыха. А сейчас видите, первый в районе фонтан. Он совершенно точно станет местом фотосессий влюбленных, здесь будут гулять с маленькими детьми молодые мамы, тут и площадка, где будут проходить массовые мероприятия. Сошлись все обстоятельства, чтобы в Чекмагуше такое место появилось – 90 лет району как ни как. И компания «Башнефть» молодцы, что пошли на встречу, большую часть денег дали на это, - отметил Александр Сидякин.

Так выглядит воркаут-площадка в новом парке

После официальной части почетные гости уехали, а в парке остались десятки и сотни довольных чекмагушевцев. Кататься на роликах, играть на площадке и просто прогуливаться по семейному парку. В местах притяжения так и должно быть.