Коронавирус в Башкирии на 17 августа 2020 года: число жертв ковида выросло до 27 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Комсомолка» продолжает следить за последними новостями о эпидемии коронавируса в Башкирии. Так, по последним данным Минздрава, число инфицированных ковидом за сутки увеличилось на 34 человека и достигло 7302 человек. Из них 659 с легкой или бессимптомной формой находятся на амбулаторном лечении. Еще 114 госпитализированы в стационары: состояние 10 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а троих пришлось подключить к искусственной вентиляции легких.

Также в Минздраве сообщили о новой, 27-й жертве коронавируса. Им стал 63-летний уфимец с тяжелым сопутствующим заболеванием – ишемической болезнью сердца. Что касается вылечившихся, всего с начала эпидемии вылечились 6502 жителя Башкирии.

Фото: Яндекс

В БАШКИРИЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ МЕДИКИ, РАБОТАВШИЕ В КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯХ В КЫРГЫЗСТАНЕ

В Башкирию возвращаются врачи, которые работали в коронавирусных госпиталях в Кыргызстане. Об этом расскахал заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов, который отметил, что три недели башкирские медики вместе со своими коллегами из других регионов боролись с коронавирусом.

- Наши врачи работали в красных зонах, разделившись на группы и перемещаясь по самым тяжелым участкам. Если в какой-то больнице была необходимость, работали неделю и больше. Поработали в 31 медицинском учреждении страны. Через руки башкирских медиков прошли больше 4 тыс. человек, - рассказал Евгений Кустов.

Работу отметил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который от себя и всего народа горячо поблагодарил врачей за проделанную работу.