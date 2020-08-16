В Башкирии второй день продолжаются стычки между представителями БСК и защитниками шихана Куштау

Активисты подчеркивают, что они пришли на экологический субботник

В Башкирии второй день продолжаются стычки между защитниками шихана Куштау и представителями «Башкирской содовой компании», которые выступают за то, чтобы гору разработать. Обе стороны пытаются отстоять свою позицию: активисты ратуют за сохранение экологии, уникального природного памятника, которому несколько тысяч лет, а представители БСК делают упор, что «Сода» - это градообразующее предприятие, и если завод закроется – то тысячи горожан останутся без работы. К компромиссу до сих пор прийти не удалось, а на месте событий присутствуют сотрудники полиции и Росгвардии. Они следят за тем, чтобы протесты не переросли в массовые беспорядки, но никаких официальных комментариев пока от ведомств получить не удалось.

Все началось с того, что в минувшую субботу сотрудники БСК вместе с ЧОПовцами попытались провезти тяжелую технику на гору, чтобы начать разработку, но активисты уже долгое время живут там в палаточном лагере, охраняют гору и отказываются пропускать технику. Позже к активистам присоединились еще несколько тысяч человек (точных цифр о собравшихся нет - Ред.). Вместе они окружили живой цепью гору и заявили, что будут до конца защищать шихан.

В свою очередь в профсоюзе БСК заявили, что планируют провести свой собственный флешмоб в защиту компании, в котором примут участие 15 тысяч человек. Ожидается, что участники приедут из разных городов и районов Башкирии – это и работники химических предприятий Стерлитамака, профсоюзных активистов из Уфы, Альшеевского, Бурзянского и других районов, а также профессиональные спортсмены.

- Началась подготовка нашего второго флешмоба, на который уже приедут жители из других районов Башкирии – с севера и северо-запада, с участием кикбоксеров, борцов – всего порядка 15 тысяч человек, - передает ИА «Башинформ» заявление организаторов флешмоба.

В свою очередь, активисты-защитники Куштау заявили, что сдаваться не собираются, и будут собираться и выстаивать до последнего. В их защиту, в свою очередь, выступил знаменитый российский артист Максим Галкин, который заявил, что необходимо защищать свою природу, а шиханы – это визитная карточка Башкирии.

Также ожидается, что для разрешения конфликта должны прибыть члены СПЧ, но пока никакой информации об итогах переговоров не поступало.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.