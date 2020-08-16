Коронавирус в Башкирии на 16 августа 2020 года: больше 6 тысяч выздоровели

Ситуация с коронавирусом в Башкирии налаживается Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП – Уфа» публикует свежую информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии на утро 16 августа 2020 года. Региональный минздрав сообщает, что всего с начала эпидемии в Башкирии коронавирус выявили у 7268 человек, а за сутки прирост составил 34 человек.

В стационарах лечатся 122 человек, из них в тяжелом состоянии 8, на ИВЛ – 3.

У 637 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки от коронавируса вылечился 191 человек, всего выписано – 6483.

Всего умерших от вируса – 26.