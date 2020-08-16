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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 16 августа 2020 года: больше 6 тысяч выздоровели

Мы собрали для вас актуальную информацию о коронавирусе на 16 августа 2020 года
Эльдар ВалеевЭльдарВалеев
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Ситуация с коронавирусом в Башкирии налаживается

Ситуация с коронавирусом в Башкирии налаживается

Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП – Уфа» публикует свежую информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии на утро 16 августа 2020 года. Региональный минздрав сообщает, что всего с начала эпидемии в Башкирии коронавирус выявили у 7268 человек, а за сутки прирост составил 34 человек.

В стационарах лечатся 122 человек, из них в тяжелом состоянии 8, на ИВЛ – 3.

У 637 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки от коронавируса вылечился 191 человек, всего выписано – 6483.

Всего умерших от вируса – 26.

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