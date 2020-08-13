В Башкирии активисты пытаются отстоять шихан Куштау: геологоразведку приостановили

Люди намерены стоять до последнего

Жители Башкирии не намерены отдать шихан Куштау Башкирской содовой компании в разработку и уже несколько дней пытаются отстоять гору. Каждый день к подножию в двух километрах от деревни Урняк съезжаются тысячи людей, а кто-то и вовсе живет в лагере. Люди не подпускают технику, вставая в живую цепь.

После массовых сборов у подножия горы БСК все же приостановила геологоразведку шихана Куштау. Это связано с противодействием активистов, выступающих против разработки горы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора предприятия Рустема Басырова.

У подножия организован палаточный лагерь

- На данный момент геологоразведка не проводится. На первой стадии расчистка участков леса должна была быть произведена, мы ее начали 27 июля, но потом не смогли продолжить, потому что нашей технике, работникам препятствовали местные активисты, назовем их так. Данный вопрос пока на паузе. Но мы, естественно, намерены эту работу продолжить, - заявил Басыров.

Отметим, что власти Башкирии еще в прошлом году заявили, что Куштау будет разработан. Однако местные жители не согласны с решением и предпринимают попытки защитить гору.

- Позиция властей Башкирии такова, что Куштау будет разрабатываться, потому что остановить производство и оставить без работы тысячи людей – абсолютно неприемлемый вариант. Не сложно представить, чем обернулся бы для Стерлитамака многолетний простой такого промышленного гиганта, как «Сода». При этом компания выполняет все свои социальные обязательства. Кроме того, в том числе за счёт отчислений БСК реализуется проект по созданию в этом регионе геопарка «Торатау», и власти республики активно занимаются тем, чтобы включить его в сеть геопарков ЮНЕСКО, - сообщали ранее в пресс-службе главы Башкирии.

Активисты не хотят, чтобы на месте живописного Куштау появились «белые моря», которые остались на месте ранее разработанного шихана Шахтау. Также общественники твердят, что разработка Куштау полностью изменит направление главной реки – Белой (шихан как раз находится на ее берегу).

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