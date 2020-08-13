«Комсомолка» отправляется в автопробег по красивейшим местам Башкирии

За три дня автоколонна проедет по знаковым и самым красивым местам в горах и долинах трех восточных районов Башкирии

В честь юбилея Русского географического общества и Года эстетики населенных пунктов в Башкирии, «Комсомольская правда – Уфа» совместно с друзьями и партнерами отправляется в памятный автопробег по востоку республики. За три дня автоколонна проедет по знаковым и самым красивым местам в горах и долинах Белорецкого, Архангельского и Абзелиловского районов.

Во время автопробега «Комсомолки» путешественники проедут более 900 километров по живописным местам, посетят уникальные памятники природы, исторические места и уникальные объекты, созданные руками человека. Задача акции – рассказать о великолепной и чарующей, но такой неизвестной Башкирии.

Автоколонна отправится из Уфы 18 августа, а вернется в башкирскую столицу 20-го. За три дня «Комсомолка» вместе с друзьями и партнерами посетит места, которые, вне всяких сомнений, можно назвать «визитной карточкой» республики. Первая же остановка в пути – уникальная Аскинская пещера.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Первая остановка автопробега «Комсомолки» - Аскинская пещера. Расположена она в долине ручья Каранъюрт, на восточном склоне хребта Улутау, в двух километрах от деревни Аскино Архангельского района Башкирии. С недавних пор за этим уникальным объектом присматривают члены Русского географического общества - ученые работают над восстановлением микроклимата пещеры и сохранением ледниковых реликтов.

После посещения пещеры участники автопробега отправятся в село Кага Белорецкого района республики. Там они посетят Свято-Никольский храм, построенный в конце позапрошлого века. Эта церковь также имеет важное историческое значение и демонстрирует то, чем всегда гордилась Башкирия – культурное многообразие.

На исходе первого дня автоколонна отправится на ночевку в славный город Металлургов – Белорецк.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Второй день путешествия стартует с поездки в село Тирлянский, где участники посетят руины знаменитого вспомогательного молотового завода. Основанный в 1801 году заводчицей Дарьей Пашковой на одноименной реке Тирлян, завод просуществовал до 1994 года. Тогда здание завода было практически полностью разрушено сильным наводнением. С тех пор его руины стоят посреди живописных пейзажей, оставаясь лишь напоминанием о былом величии знаменитых уральских промышленников.

Следующая остановка - город Белорецк. Там состоится обзорная экскурсия, а в завершении участники автопробега «Комсомолки» посетят памятник основателю города и создателю Белорецкого железоделательного завода Ивану Твердышеву. Там же расположен и сам знаменитый металлургический завод, который дал жизнь городу.

Во второй половине дня автоколонна прибудет к еще одной достопримечательности Белорецкого района – горе Малиновая. Этот памятник природы представляет собой хребет из трех вершин, взобравшись на которые, туристы смогут увидеть как сам Белорецк, так и легендарные вершины Урала: Ямантау, хребет Инзерские Зубчатки, Ялангас и Иремель.

Завершится второй день путешествия на озере Банное. Представителей «Комсомольской правды», друзей и партнеров акции примет на ночлег знаменитая здравница - санаторий Якты-Куль.

На третий день участники автопробега посетят еще один памятник природы – водопад Могак в Абзелиловском районе Башкирии. Каскад этого водопада образуется, когда речка Могак прорывается сквозь каменную теснину хребта Крыкты.