«Заботился о детях один»: девочка из Башкирии, которая погибла после семейного ужина, три месяца назад потеряла маму

Булат воспитывал сына и дочь один

Стали известны подробности трагического инцидента произошедшего на днях в деревне Даутово Абзелиловского района. Там целая семья отравилась грибами: 28-летний мужчина, прогуливаясь по лесу, собрал грибы и пожарил их на ужин, угостив своих детей. Ночью он почувствовал себя очень плохо, а обнаружив свою шестилетнюю дочку мертвой в кроватке, немедленно вызвал скорую. Прибывшие медики обнаружили мужчину и его двухгодовалого сына уже без сознания, и отвезли их в больницу. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации Аскаровской ЦГБ. К их лечению присоединились и уфимские токсикологи из 21 клиники: врачи вывели токсины из организма, и сейчас состояние отравившихся оценивается как стабильное. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

«МАЛЫШЕЙ СВОИХ ЛЮБИЛ И БАЛОВАЛ»

Пострадавшими от неудачного грибного ужина оказался 28-летний Булат Х. и его двухгодовалый сын Роберт (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.), а также шестилетняя дочь Алина. За пару дней до рокового события малышка отпраздновала свой день рождения.

Как рассказали «Комсомолке» в районной администрации, Булат – сирота, все свое детство провел в детском доме. Когда вырос – остался в родном селе, там познакомился с будущей женой Айсылу. Поженились, родили двух детей, в администрации для молодой семьи выделили квартиру, но супруги решили переехать в Магнитогорск на заработки. К сожалению, в мае произошла трагедия, и Айсылу скончалась от сердечного приступа. Так Булат остался с двумя маленькими детьми на руках, без какой-либо поддержки родственников, но не сдался и вернулся обратно в Башкирию.

- Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла. Органы опеки даже и не знали, что мама у них умерла. Мужчина очень работящий, за любую подработку брался, все о нем отзывались как о порядочном и добросовестном человеке, который был на все ради своих детей. Малышей он очень любил и баловал. Что так получилось, очень жаль. Никакого злого умысла, конечно, у него не было. Сейчас же грибной сезон идет, порой, и опытный грибник может ошибиться и положить в корзину ядовитый гриб, - рассказали в администрации.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В Белорецком межрайонном следственном отделе уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, их социальное положение, устанавливаются иные причины и условия, способствующие произошедшему. По предварительным данным, собранные грибы были непригодны для употребления в пищу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Врачи напоминают, что грибы (даже съедобные) совершенно непригодны для питания маленьких детей, поскольку в их организме еще не вырабатываются специальные ферменты для переваривания. Да и взрослым стоит быть повнимательнее во время «тихой охоты». Никогда не собирайте те грибы, которые вам неизвестны или похожи на съедобные, но небольшие отличия все же есть. Они могут быть смертельно ядовиты, и даже крохотного кусочка хватит для смертельного отравления. Также не собирайте грибы испорченные или растущие рядом с автомобильными дорогами, поскольку они могут накапливать в себе опасные токсины.

Даже если в вашей корзинке отборные съедобные грибы, перед употреблением их необходимо термически обработать – сначала тщательно отварить, потом обжарить. Только так вы можете быть спокойны за свое самочувствие.

Сейчас семье требуется помощь - и на лечение, и на похороны, ведь неизвестно, когда глава семьи окончательно поправится, а других родственников у них и нет. Если вы хотите помочь семье, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка, которая привязана к номеру 8(952)517-53-18 (получатель Булат Ирекович Х.).