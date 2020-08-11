ФСБ задержала жителя Башкирии, планировавшего террористический акт

скриншот видео ФСБ

В башкирском городе Нефтекамске задержан местный житель, планировавший поджечь здание администрации коктейлем Молотова. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба региональной ФСБ.

«Данные действия он планировал в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя, к чему открыто призывал в сети, – передали в силовом ведомстве.

Мужчина был задержан на этапе приготовления к преступлению. Следственный отдел ФСБ возбудил против него уголовное дело по двум статьям - за покушение на террористический акт и публичное оправдание терроризма.

Задержанный дал показания, по месту его жительства изъяты компьютер и гаджеты, на которых была обнаружена информация о подготовке к теракту и видео с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова.

ФСБ опубликовала запись, на которой мужчина дает показания. Он говорит, что «хотел устроить санкционированный митинг» и использовать на нем зажигательную смесь.