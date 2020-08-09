Три гола на мокром газоне: «Уфа» потерпела разгромное поражение от «Краснодара» в первом туре РПЛ

Футболисты «Уфы» начали новый сезон с разгромного поражения от «Краснодара» Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сегодня, 9 августа, состоялся матч первого тура ТИНЬКОФФ-РПЛ сезона 2020/2021. Футболисты башкирского клуба принимали гостей из Краснодара на стадионе «Нефтяник». С погодой командам явно не повезло – весь день в Уфе шел проливной дождь, а к вечеру еще и значительно похолодало. В таких условиях, да еще и на искусственном газоне, футболисты, однако, показали совсем неплохую игру.

Перед началом матча сразу было ясно, что гости будут играть первым номером, а подопечным Вадима Евсеева не останется ничего другого, как уйти в глухую оборону и рассчитывать на быстрые контратаки. С первых минут первого тайма стало ясно, что именно так и пройдет вся игра «Уфа» - «Краснодар».

Несмотря на сильный дождь, на стадион «Нефтяник» все-таки пришли самые преданные болельщики Фото: Рустем АХУНОВ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В первом игровом отрезке «Краснодар», ожидаемо, заиграл первым номером. Статистика владения мячом к концовке тайма показала уверенное преимущество гостей – 81% на 19%. Практически вся первая половина игры прошла на поле «Уфы», но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Весь первый тайм игроки «Краснодара» пытались взломать оборону «Уфы», используя игру в короткий пас. Правда, по-настоящему опасных моментов у ворот уфимца Александра Беленова южане создали всего два. На 31-й минуте полузащитник гостей Даниил Уткин после сольного прохода пробил по центру ворот из штрафной, но голкипер «горожан» вовремя среагировал и забрал мяч.

Следующий действительно опасный момент у ворот «Уфы» случился в концовке тайма, на 44-й минуте. Реми Кабелла перехватил мяч у уфимцев и переправил его на шведского нападающего южан Маркуса Берга. Тот выстрелил в дальний угол, но уфимцев вновь спас Беленов, в крачивом падении переправив мяч на угловой.

Всю игру игроки «Уфы» пытались поймать соперника на редких контратаках. Получилось не очень Фото: Рустем АХУНОВ

Что касается футболистов «Уфы», то в первом тайме они соорудили всего один опасный момент. Во время одной из немногочисленных контратак Артем Голубев прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную на Вячеслава Кротова. Тот в касание пробил низом, но голкипер «Краснодара» Матвей Сафронов накрыл мяч и спас команду.

В первом тайме судья выписал футболистам два «горчичника» - желтые карточки за грубые нарушения получили защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во втором игровом отрезке «Краснодар» продолжил доминирование на искусственном газоне стадиона «Нефтяник». На этот раз преимущество южан вылилось в три гола, которые футболисты южан забили «Уфе» всего за 12 минут.

Сначала Реми Кабелла после передачи Вандерсона принял мяч и техничным ударом в верхний угол открыл счет в матче – 1:0 в пользу гостей.

Через 10 минут тот же Кабелла сделал дубль. И вновь француз пробил в верхний угол, не оставив голкиперу «Уфы» ни единого шанса спасти команду – 2:0.

Подопечные Вадима Евсеева так и не смогли остановить легионеров «Краснодара» Фото: Рустем АХУНОВ

Уже через две минуты после второго гола футболисты «Краснодара» вновь забили. На этот раз южане разыграли комбинацию, взломав посыпавшуюся оборону «Уфы». Атаку начал Даниил Уткин – он сделал длинную передачу вперед, где его принял Вандерсон и рванул по правому флангу. Сам нападающий бить не стал и прострелил на Маркуса Берга. Швед в падении переправил мяч в сетку – 3:0.

Остаток матча прошел в таком же темпе, как вся игра – на приличных скоростях, но за явным преимуществом «Краснодара». После трех пропущенных мячей футболисты «Уфы» решили, что терять больше нечего и стали чаще убегать в контратаку. «Горожанам» даже удалось нанести несколько ударов в створ ворот Сафронова, но голкипер южан показал надежную игру.

В концовке второго тайма подопечные Вадима Евсеева даже на короткое время перешли в позиционную атаку, обосновавшись на половине поля соперника. Но надолго закрепиться в зоне «Краснодара» футболистам «Уфы» не удалось.

Финальный свисток на второй добавленной минуте констатировал разгромное поражение «Уфы» - 3:0.