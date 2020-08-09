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Три гола на мокром газоне: «Уфа» потерпела разгромное поражение от «Краснодара» в первом туре РПЛ

Подопечные Вадима Евсеева вчистую проиграли одному из фаворитов чемпионата
Павел КрайновПавелКрайнов
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Футболисты «Уфы» начали новый сезон с разгромного поражения от «Краснодара»

Футболисты «Уфы» начали новый сезон с разгромного поражения от «Краснодара»

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сегодня, 9 августа, состоялся матч первого тура ТИНЬКОФФ-РПЛ сезона 2020/2021. Футболисты башкирского клуба принимали гостей из Краснодара на стадионе «Нефтяник». С погодой командам явно не повезло – весь день в Уфе шел проливной дождь, а к вечеру еще и значительно похолодало. В таких условиях, да еще и на искусственном газоне, футболисты, однако, показали совсем неплохую игру.

Перед началом матча сразу было ясно, что гости будут играть первым номером, а подопечным Вадима Евсеева не останется ничего другого, как уйти в глухую оборону и рассчитывать на быстрые контратаки. С первых минут первого тайма стало ясно, что именно так и пройдет вся игра «Уфа» - «Краснодар».

Несмотря на сильный дождь, на стадион «Нефтяник» все-таки пришли самые преданные болельщики

Несмотря на сильный дождь, на стадион «Нефтяник» все-таки пришли самые преданные болельщики

Фото: Рустем АХУНОВ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В первом игровом отрезке «Краснодар», ожидаемо, заиграл первым номером. Статистика владения мячом к концовке тайма показала уверенное преимущество гостей – 81% на 19%. Практически вся первая половина игры прошла на поле «Уфы», но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Весь первый тайм игроки «Краснодара» пытались взломать оборону «Уфы», используя игру в короткий пас. Правда, по-настоящему опасных моментов у ворот уфимца Александра Беленова южане создали всего два. На 31-й минуте полузащитник гостей Даниил Уткин после сольного прохода пробил по центру ворот из штрафной, но голкипер «горожан» вовремя среагировал и забрал мяч.

Следующий действительно опасный момент у ворот «Уфы» случился в концовке тайма, на 44-й минуте. Реми Кабелла перехватил мяч у уфимцев и переправил его на шведского нападающего южан Маркуса Берга. Тот выстрелил в дальний угол, но уфимцев вновь спас Беленов, в крачивом падении переправив мяч на угловой.

Всю игру игроки «Уфы» пытались поймать соперника на редких контратаках. Получилось не очень

Всю игру игроки «Уфы» пытались поймать соперника на редких контратаках. Получилось не очень

Фото: Рустем АХУНОВ

Что касается футболистов «Уфы», то в первом тайме они соорудили всего один опасный момент. Во время одной из немногочисленных контратак Артем Голубев прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную на Вячеслава Кротова. Тот в касание пробил низом, но голкипер «Краснодара» Матвей Сафронов накрыл мяч и спас команду.

В первом тайме судья выписал футболистам два «горчичника» - желтые карточки за грубые нарушения получили защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во втором игровом отрезке «Краснодар» продолжил доминирование на искусственном газоне стадиона «Нефтяник». На этот раз преимущество южан вылилось в три гола, которые футболисты южан забили «Уфе» всего за 12 минут.

Сначала Реми Кабелла после передачи Вандерсона принял мяч и техничным ударом в верхний угол открыл счет в матче – 1:0 в пользу гостей.

Через 10 минут тот же Кабелла сделал дубль. И вновь француз пробил в верхний угол, не оставив голкиперу «Уфы» ни единого шанса спасти команду – 2:0.

Подопечные Вадима Евсеева так и не смогли остановить легионеров «Краснодара»

Подопечные Вадима Евсеева так и не смогли остановить легионеров «Краснодара»

Фото: Рустем АХУНОВ

Уже через две минуты после второго гола футболисты «Краснодара» вновь забили. На этот раз южане разыграли комбинацию, взломав посыпавшуюся оборону «Уфы». Атаку начал Даниил Уткин – он сделал длинную передачу вперед, где его принял Вандерсон и рванул по правому флангу. Сам нападающий бить не стал и прострелил на Маркуса Берга. Швед в падении переправил мяч в сетку – 3:0.

Остаток матча прошел в таком же темпе, как вся игра – на приличных скоростях, но за явным преимуществом «Краснодара». После трех пропущенных мячей футболисты «Уфы» решили, что терять больше нечего и стали чаще убегать в контратаку. «Горожанам» даже удалось нанести несколько ударов в створ ворот Сафронова, но голкипер южан показал надежную игру.

В концовке второго тайма подопечные Вадима Евсеева даже на короткое время перешли в позиционную атаку, обосновавшись на половине поля соперника. Но надолго закрепиться в зоне «Краснодара» футболистам «Уфы» не удалось.

Финальный свисток на второй добавленной минуте констатировал разгромное поражение «Уфы» - 3:0.

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