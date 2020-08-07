В Уфе столкнулись и сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда

фото: СУТ

7 августа в башкирской столице Уфе на одноименной станции при маневровых работах столкнулись два вагона пассажирского поезда. Оба после удара сошли с рельс и накренились. Инцидент произошел ранним утром – в 4:50 по московскому времени. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

По предварительной информации, вагоны развозили по разным местам для проведения технических работ. Внутри пассажиров не было, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается размер ущерба и причины происшествия. На месте работают следователи.

фото: СУТ

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа», – передал старший помощник руководителя Приволжского СУТ Дмитрий Захаров.

По одной из версий, авария случилась из-за того, что машинист «залип» в телефоне и не заметил приближения к другому вагону.