Коронавирус в Башкирии на 7 августа 2020 года: 24-ой жертвой болезни оказалась женщина с ожирением

По последним данным минздрава, всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 6955 человек

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Накануне стало известно, почему республика до сих пор не может выйти на второй этап снятия ограничений из-за ковида. Отметим, второй этап предусматривает открытие детских садов.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По последним данным минздрава, всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 6955 человек (за сутки число увеличилось на 35). В больницах остаются 207 человек, из них в тяжелом состоянии 37 человек, 11 пациентов – на ИВЛ. С легкой формой на амбулаторном лечении находятся 1418 человек. За сутки 23 человека победили вирус, всего выздоровевших 5306.

К сожалению, увеличилось число смертей. В Уфе от коронавируса умерла 59-летняя женщина. У несчастной были сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертоническая болезнь, ко всему этому – ожирение второй степени.

РЕСПУБЛИКА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДВА УСЛОВИЯ

Пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Софья Алешина объяснила, какие два условия не выполняет Башкирия для выхода на второй этап.

- Перейти на второй этап мы не можем по двум показателям, исходя из предъявленных условий: коечный фонд, который должен быть более 50% свободного [на данный момент показатель составляет 49,05%] и Rt - коэффициент распространения инфекции – он должен держаться меньше 0,8 10-14 дней. Сейчас он на сегодня равен единице, - заявила Алешина.

ОЧЕРЕДНАЯ ВСПЫШКА

Тем временем еще на одном предприятии произошла вспышка коронавирусной инфекции. В данный момент Роспотребнадзор ведет расследование причин возникновения очага заболеваемости на заводе Lasselsberger Ceramics.

Со ссылкой на башкирское управление ведомства «Интерфакс» сообщает, что на заводе было подтверждено наличие коронавируса у семи сотрудников. Данные известны только по состоянию на 28 июля.

Все заболевшие сейчас не допущены к работе, проверяются лица, которые с ними были в контакте, в помещениях завода проведут дезинфекцию.

Напомним, что на прошлой неделе за вспышку был оштрафован оборонный завод.

ДВА ЛАГЕРЯ РАБОТАЛИ НЕЛЕГАЛЬНО

Дети с нетерпением ждали, когда же жизнь войдет в прежнее русло, и откроются лагеря. Но им работать так и не разрешили. Однако, несмотря на запрет, два оздоровительных лагеря все же открылись. В сумме они успели принять ,480 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Оба лагеря находились в Мелеузовском районе. 29 июня открылся «Горный воздух», в который заехали 220 человек, а 2 июля – «Детский спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», куда успели попасть 260 детей.

На обе организации были заведены административные дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы были переданы в районный суд, который в качестве наказания приостановил деятельность лагерей. В Роспотребнадзоре добавили, что «нежелательных эпидемиологических последствий» после открытия организаций «не наступило».

Помимо лагеря неприятности и у руководства городской клинической больницы №21. В пресс-службе Октябрьского районного суда Уфы сообщили, что исполняющий обязанности главного врача клиники Марат Шарафутдинов и заместитель главного врача по терапии Людмила Кокина оштрафованы на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.

Напомним, что 13 апреля больницу закрыли на карантин, после того как там случилась вспышка ковида. Когда региональный Роспотребнадзор стал проводить эпидемиологическое расследование, выяснилось, что медики не создали благоприятные условия в клинике для того, чтобы инфекция не распространялась. Впрочем, врачи отделались достаточно легко, ведь наказание по данной статье административного кодекса РФ, штраф может достигать 45 тысяч рублей для физических лиц и 150 тысяч для должностных.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОВИД?

Всего к исследованиям допущены шесть лабораторий, все они представляют частный сектор. Четыре медцентра расположены в Уфе, еще один в Уфимском районе и еще один в Салавате.

В ведомстве сообщили, что сдать анализ можно в:

- медицинском центре «МЕГИ» в Уфе на улице Менделеева;

- «МедиаЛабе»;

- «Исследовательском центре «Лаборатория»;

- «Центре медицинских исследований»;

- «Центре лабораторной диагностики»;

- «Медсервисе», который находится в Салавате.

Все анализы в этих центрах платные, стоимость исследования на наличие коронавируса составит около двух тысяч рублей.