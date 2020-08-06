Школьные ярмарки в Уфе 2020: где купить все для ученика и не разориться

Удобно, когда все школьные принадлежности можно купить в одном месте сразу Фото: Евгения ГУСЕВА

До школы осталось совсем ничего: еще какие-то три недели, и ребята отправятся за школьные парты (все держим кулаки, чтобы дистанционное обучение не оставило детей дома перед компьютерами). А это значит, что родители начинают штурмовать магазины, ведь наверняка за лето рукава у школьного пиджака стали короткими, да и ребенок мечтает о новом рюкзаке. А уж если чадо идет в первый класс, то и вовсе список покупок увеличивается еще на пару десятков пунктов. Где проходят школьные ярмарки в Уфе 2020, и как собрать ребенка в школу, сохранить нервы и не разориться, расскажет «Комсомолка».

Начнем с того, что в этом году из-за эпидемии коронавируса школьных ярмарок в Уфе стало заметно меньше. Все-таки владельцы многих крупных магазинов и торговых центров решили избежать столпотворения. Но не стоит переживать – как минимум пять торговых комплексов объявили об открытии школьных ярмарок, где можно купить абсолютно все – от рюкзака до ластика. Главное, отправляясь на шопинг, не забудьте о защитной маске и социальной дистанции.

На школьных ярмарках большой выбор формы - любых фасонов и расцветок Фото: Евгения ГУСЕВА

ГДЕ ПРОХОДЯТ ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ В УФЕ

Лайфстайл «Башкирия»

Где: ул. Менделеева, 205 а,

Время работы: с 10.00 до 21.00

Школьная ярмарка в «Башкирии» - одна из самых крупных площадок в Уфе, где можно приобрести все необходимое для учеников. На трех этажах торгового центра можно приобрести школьную форму от 6 до 18 лет абсолютно на любой вкус, цвет, размер и кошелек. Здесь же огромный выбор спортивной формы, спортивной и повседневной обуви, колготок, фартуков, галстуков, бабочек и других аксессуаров вроде ремней, бантиков, заколок.

Ваш ребенок хочет рюкзак с розовым единорогом, а вы беспокоитесь за его осанку? На этой школьной ярмарке можно приобрести рюкзак даже для самого привередливого школьника, при этом родители будут спокойны и за осанку, и за безопасность своего чада. Не забудьте прикупить сумки для обуви, вместительный пенал, тетради и канцтовары (берите с запасом, карандашей и ластиков никогда лишних не бывает).

В 2020 году школьные ярмарки открылись далеко не во всех торговых центрах Фото: Евгения ГУСЕВА

ТРЦ «Планета»

Где: ул. Энтузиастов, 20, уровень -1 (над фудкортом)

Время работы: с 10.00 до 22.00

Школьная ярмарка «Стильные школьницы» в ТРЦ «Планета», в основном, рассчитана на девочек с 1 по 11 классы. Ну что ж, выбрать подходящую школьную форму для юной модницы – действительно задача не из легких. На этой школьной ярмарке в Уфе вы можете найти и купить платья, сарафаны, юбки, классические рубашки и нарядные блузки для школьницы. При этом производители отмечают, что вся форма пошита только из качественных натуральных тканей, которые не скатываются, не желтеют и не растягиваются, поэтому форма прослужит очень долго, а цены – приятно порадуют.

Впрочем, мальчикам тут тоже есть, где разгуляться – тут вам и пиджаки, и брюки, и жилетки, и галстуки. И, конечно же, огромный выбор ранцев и рюкзаков и канцтоваров на любой вкус и кошелек.

ТЦ «Мега»

Где: ул. Рубежная, 174

Время работы: с 10.00 до 22.00

«Прокачай своего школьника стильной экипировкой на школьной ярмарке в Меге» - зазывают в торговом центре. Тут действительно за один день можно «с нуля» собрать ребенка в школу. Фирменные магазины детской одежды представили свои коллекции школьной формы, в обувных магазинах можно найти повседневную и спортивную обувь хорошего качества, а не которая развалится уже через неделю после бурных перемен. Рюкзаки, канцтовары, разная полезная и милая сердцу школьника мелочевка – в огромном количестве.

ТК «Центральный»

Где: ул. Цюрупы, 97

Время работы: с 6 августа до 3 сентября с 10.00 до 22.00

На школьной ярмарке в Уфе, которая открылась в ТК «Центральный» можно приобрести школьную форму – любых расцветок, материалов, фасонов, размеров и цены. Хороший выбор спортивных костюмов, спортивной и повседневной обуви, рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров. Если ваш ребенок впервые идет в школу, стоит подбодрить его и сделать памятный подарок на 1 сентября. Например, на ярмарке представлен огромный выбор детских книг и развивающих игр (которые вполне заинтересуют и ребят постарше). А что: и интересно, и с пользой.

Не забудьте прикупить запас тетрадей, линеек, ручек и ластиков Фото: Евгения ГУСЕВА

МАГАЗИНЫ УФЫ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Магазин школьной формы «Панда»

Где: ТСК «Сипайловский», ул. Маршала Жукова, 10, бутик № 2204

Время работы: с 11.00 до 19.30

В ТСК «Сипайловский» нет полноценной школьной ярмарки, зато там есть специализированный магазин школьной формы «Панда», где можно приобрести форму отечественных производителей разных фасонов, размеров и расцветок по весьма демократичным ценам. Также в торговом центре есть несколько бутиков, где можно отдельно приобрести и школьную обувь, и рюкзак, и спортивные принадлежности, и канцтовары.

Главное - купить удобный, легкий и вместительный школьный рюкзак Фото: Евгения ГУСЕВА

Магазин школьной формы «Оптри»

Где: ул. Менделеева, 177

Время работы: с 09.00 до 19.00

В магазине школьной формы «Оптри» можно приобрести самые разные модели формы для мальчиков и девочек как оптом так и в розницу. Производители обещают широкий выбор размеров (до 52 размера), а также возможность приобрести по частям (размерам) форму – к примеру, пиджак одного размера, а брюки – другого. Это особенно удобно, ведь не увсех учеников абсолютно одинаковая стандартная фигура. Также привлекают демократичные цены и качественные материалы, а это значит, что форма прослужит несколько лет и не потеряет привлекательный внешний вид.