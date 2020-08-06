Арка Шевчука: в Уфе появилось новое место притяжения горожан

Художники пригласили посетить арку самого Юрия Шевчука Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно в Уфе на улице Ленина появилось новое место притяжения горожан – арка Шевчука. Необычный стрит-арт, расположенный в здании Художественно-графического факультета БГПУ имени Акмуллы, уже стал новым символом башкирской столицы. «Комсомолка» поговорила с автором проекта, художником Артемом Шарафутдиновым и выяснила, как появилась идея, и кто приложил руку к созданию этой красоты.

КУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ

- В работе над проектом принимали участие многие стрит-арт художники, но троих можно отдельно выделить. Это Рушания Бадретдинова, Павел Знак и Олег Кайбышев. Проект «Арка Шевчука», во-первых, это арка, которую Шевчук рисовал, когда заканчивал Худграф в Уфе. Это была его выпускная работа. Ну и сам он, когда там учился, постоянно тусовался в этой арке с товарищами, - рассказывает Артем Шарафутдинов.

Художник также пояснил, что «арка Шевчука» - это народное название. Когда он с командой единомышленников брался за этот проект, он назывался «Культурный космос Башкортостана». На стенах и потолке арки изображены талантливые люди, имеющие отношение к Башкирии.

- Мы попытались отобразить наиболее значимых представителей нашей культуры и феномены культуры. Например, вы можете увидеть рисунки наскальной живописи из Каповой пещеры. Там же изображения известных деятелей, таких как Спиваков и Довлатов, которые родились у нас в Уфе. Там же метафорическое изображение Нуриева, он в виде кометы нарисован. Есть отсылка к работе художника Лутфуллина «Три женщины» и так далее, - говорит автор проекта.

Жители города по достоинству оценили необычный арт-объект Фото: Рустем АХУНОВ

По словам Артема Шарафутдинова, участники проекта постарались отобразить все культурные феномены республики. Например, на крыше изображены известные художники из Башкирии.

- Арка еще дописывается, там появятся еще разные известные люди. Мы там даже Фейса и Моргенштерна нарисовали, как дань уфимскому рэпу. Культура это или нет, мы пока не поняли. Но феномен точно, - отмечает Артем Шарафутдинов.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО

Внутри арки есть не только изображения знаменитостей, но и несколько необычных и уникальных объектов. Например, в центре расположены необычные часы, а рядом «точка, где можно настроиться на творчество».

- Есть там место, где человек может не только увидеть, но и услышать творчество. Это такая полоса, мы ее условно называем «радиола». Она разделена на разные музыкальные эпохи. Человек прислоняет к ней руку и слышит разную музыку. Например, древнюю музыку башкир, или тех же Шевчука и Земфиру, Олега Киреева, - делится автор проекта.

В беседе с «Комсомолкой» художник также рассказал, почему арка оформлена в «космическом» стиле.

- Башкирская культура – она действительно уникальна. Она имеет свой собственный, художественный язык, музыкальный язык. Это большая часть мировой культуры и она имеет, условно говоря, вселенское значение. Поэтому мы применили такой художественный прием, - отметил Артем Шарафутдинов. – Наша задача была такая, чтобы человек, попадая в арку, смог полностью погрузиться в это пространство.

В центре композиции есть «пункт настройки на творчество» Фото: Рустем АХУНОВ

КАК ПРИШЛА ИДЕЯ

Идея создать новую точку притяжения для горожан, пришла Артему во время уфимского стрит-арт фестиваля.

- В рамках фестиваля у нас с Олегом Кайбышевым возникла такая мысль, - рассказал художник.

В ближайшее время в «арке Шевчука» появится особое место, где будут оставлять отпечатки ладоней известные деятели культуры. Первым авторы проекта ждут самого Юрия Шевчука.

А еще скоро стены этого уникального места покроют специальным антивандальным составом. Он защитит рисунки от пыли и от попыток испортить живопись. К счастью, на сегодняшний день актов вандализма в «арке Шевчука» не было.

На стену арки попали как знаменитые деятели искусств, так и современные музыканты из Уфы Фото: Рустем АХУНОВ

СЛУХ РАЗВЕЯН

Недавно по Уфе поползли слухи, что городские власти хотят частично перекрыть движение на Ленина для ремонта дороги, а транспорт пустить в объезд через ту самую арку. Такой вариант возможного развития событий не на шутку взволновал художников, местных жителей и местную управляющую компанию. Представляете, что будет с уникальным арт-объектом, если там каждый день будут ездить машины и автобусы?

Как стало известно «Комсомолке», к счастью, в администрации района от этой идеи отказались. Эту информацию подтвердил и руководитель управляющей компании Борис Шнейдер.

- Они (местные власти. – ред.) по-моему уже эту глупость отменили. В понедельник у нас в администрации состоится встреча с главным архитектором Байдиным, собственниками жилья в этом квартале, архитектором проекта Анной Семашко и главой администрации Кировского района. Там будут представители Горзеленхоза, дорожники и так далее. Там как раз мы все точки и поставим. Сейчас я эту «болячку» закрыл, - отмечает Борис Шнейдер.

По словам руководителя управляющей компании, он предупредил власти, что никакого проезда через арку не будет – она создавалась не для этого.

- Никто не позволит им этого сделать. Мы столько вложили туда труда, эта красота создавалась для людей. Ну и в любом случае, я этот вопрос держу на контроле. Никто без меня не посмеет это сделать, понимая последствия, - подчеркнул руководитель управляющей компании.