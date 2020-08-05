Ситуация с «Золотым запасом» в Башкирии: что происходит сейчас

Не так давно в Уфе состоялось собрание вкладчиков инвестиционной площадки «Золотой запас». Формальным поводом для встречи стали новости о введении наблюдения в нескольких фирмах-заемщиках. На данный момент в процедуру уже вошли ООО «Форум», ООО «Тихая гавань», «Центр комплексных решений», ООО «Дарс», ООО «Парк-сити», ООО «Советник» и сам «Золотой запас». Что все это значит, и как будут развиваться события дальше, в материале «Комсомолки».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Проблемы «Золотого запаса» начались в марте 2019 года, когда Центробанк отозвал лицензию у башкирского Роскомснаббанка. Тогда на его счетах оказались «заморожены» деньги вкладчиков инвестиционной платформы, которые они до сих пор не могут вернуть. Общая сумма требований к компаниям-заемщикам, действовавших через «Золотой запас», сейчас составляет 1,7 млрд рублей. В неприятную историю попали четыре тысячи человек, вложившие свои кровные в многообещающий проект.

Осенью прошлого года встал вопрос о том, что делать вкладчикам в сложившейся ситуации. Вернуть деньги всем и сразу тогда не представлялось возможным, и люди стали высказывать два противоположных мнения. Одни требовали вернуть их деньги с помощью уголовного преследования заемщиков, другие – «вытащить» их через процедуру банкротства. На сегодняшний день желающих подключить к этой истории правоохранительные органы почти не осталось. Вкладчики сошлись во мнении, что единственный выход – это банкротство.

Вот как охарактеризовала настроения вкладчиков на последнем собрании общественница Диана Демидова:

- Все люди, которые пришли на собрание, единогласно озвучили, что против возбуждения уголовного дела. Их интересует, прежде всего, возврат денег, и они хотят отработать по предложенной дорожной карте. Я сейчас не могу сказать, насколько они правы в своем выборе, но очевидно, что все в зале голосовали за именно это. В отношении Дмитрия Чувилина было очень много негатива именно из-за того, что люди уверены, что он их просто использует.

Что могу сказать от себя. Если Дмитрий Чувилин хочет решать проблему сети магазинов «Ярмарка», то, наверное, честнее так и озвучивать. И представлять их интересы напрямую. В этом нет ничего такого. Если есть вкладчики, которые хотят работать с Чувилиным, то они тоже имеют на это право. Но сегодня я их не видела, - написала у себя в социальных сетях Диана Демидова.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

С момента отзыва лицензии банка и «зависания» в воздухе денег вкладчиков «Золотого запаса» прошло чуть больше года. Если поначалу было совершенно не понятно, что будет происходить дальше, то сейчас в этой ситуации есть определенная ясность. «Дорожную карту» по возврату денег еще осенью 2019 года предложил председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш. На сегодняшний день эта стратегия уже дала плоды.

Во-первых, начались процедуры наблюдения в фирмах-заемщиках, которые позволят обнаружить у них имущество, которое можно продать и рассчитаться с долгами. Во-вторых, такое имущество нашлось. Но, обо всем по порядку.

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш, на прошлой неделе процедуру наблюдения ввели в самом ООО «Золотой запас». Что это значит?

- Из четырех тысяч человек, которые считают себя пострадавшими, займодавцами самого ООО «Золотой запас» были только 149 человек. На их долю приходится 87 млн рублей из общей суммы в 1,7 млрд рублей. Все-таки основные заемщики – это другие ООО-шки, - поясняет Барабаш.

По его словам, ни в одной из фирм-заемщиков пока процесс банкротства даже не начался.

- Сначала проводится процедура наблюдения, в ходе которой устанавливаются все платежи и активы, которые можно взыскать. После этого судом назначается временный управляющий, который размещает объявление об открытии реестра кредиторов. Он заявляет: все, кто считает, что эта фирма ему должна, могут предоставить ему документы, подтверждающие наличие долга, - рассказывает председатель СПЧ при главе Башкирии.

Вся эта процедура проходит через Арбитражный суд, где проверяется подлинность документов и обоснованность требований каждого кредитора. Более того, во время наблюдения, счета организации не арестовываются и ее деятельность не останавливается. В завершении процедуры временный управляющий делает отчет, где расписывает перспективы возврата денег кредиторам.

- На сегодняшний день у компаний-заемщиков удалось обнаружить имущество, которое можно продать и вернуть часть денег вкладчикам - отмечает Владимир Барабаш.

При этом, не стоит рассчитывать привязать историю возврата денег вкладчиков «Золотого запаса» к банкротству Роскомснаббанка, ведь еще в августе прошлого года Центробанк официально заявил об отсутствии связи между этими юридическими лицами.

- Всего 36 компаний работали через площадку «Золотой запас». И только у шести из них были открыты счета в Роскомснаббанке. Остальные 30 исполняют свои обязательства до сих пор. Даже по проблемным ОООшкам было выплачено 1,4 миллиарда, причем 350 миллионов уже после 7 марта 2019 года, когда у банка отозвали лицензию - подчеркнул председатель СПЧ при главе Башкирии.

ЧТО МОЖНО ПРОДАТЬ

Что касается непосредственно ООО-шек, привлекавших деньги вкладчиков, то самым дорогим активом, который при продаже поможет вкладчикам вернуть деньги, является участок земли в селе Русский Юрмаш. На данный момент – это земля сельскохозяйственного назначения.

- Для того чтобы при продаже этого участка можно было закрыть долги перед вкладчиками, эту землю нужно перевести в категорию «земли населенных пунктов». Да, это сложный процесс. Если бы этим занимались сами директора этих ООО-шек или же вкладчики, то это был бы очень длительный процесс с массой подводных камней и неясными перспективами. Но, поскольку в этом участвует руководство республики, которое заинтересовано в скорейшем решении этой проблемы, то при оформлении ни одна бумага не будет лежать в органах власти дольше положенного, - говорит Владимир Барабаш.

Сейчас в процессе уже задействованы все причастные органы власти – сельсовет, администрации Уфы и Уфимского района и правительство республики. Когда все это завершится, цены на эту землю даже по самым скромным подсчетам вырастут многократно.

- Более того, эта земля выгоднее, чем участок в Нагаево – на Русский Юрмаш будет выходить Восточный выезд из Уфы, - подытожил председатель СПЧ.

Даже по самым скромным подсчетам, выручки от продажи этих участков хватит на то, чтобы полностью рассчитаться с вкладчиками «Золотого запаса». Ориентировочно, статус этой земли должен обновиться к ноябрю этого года.

ЧТО УДАЛОСЬ НАЙТИ

Чтобы не затягивать выплаты вкладчикам до бесконечности, временный управляющий нашел и другое имущество у фирм-заемщиков. Продать его будет значительно легче.

- Есть объект недвижимости, он порядка семи тысяч квадратных метров и расположен в центре города. Понятно, что, учитывая его высокую стоимость, продажа не будет быстрой. Но это нужно сделать и выплатить вкладчикам деньги, - поясняет Владимир Барабаш.

В ходе работы временные управляющие нашли и другое имущество у фирм-заемщиков.

Например, в собственности у ООО «Новация» имеются склад площадью в 345 кв. м., два цеха по 221 и 1203 квадрата в промзоне в Уфе. Им же принадлежит земельный участок площадью 2337 кв.м.

У ООО «Тихая гавань» временный управляющий нашел нежилое здание площадью в 781 квадрат и два земельных участка площадью 3293 и 586 кв.м. соответственно.

У других заемщиков также нашли в собственности земельные участки, склады и другую коммерческую недвижимость. Проще говоря, у каждого из них есть имущество, которое можно продать, чтобы рассчитаться с вкладчиками.

В целом, по мнению экспертов, анализируя объекты недвижимости и земельные участки, можно говорить о суммарной стоимости активов более чем 3 миллиарда рублей. При этом общий объем требований займодавцев составляет около 1,7 миллиарда. То есть перспективы займодавцев на возврат своих денег вполне реальные.