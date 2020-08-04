Радий Хабиров заявил, что пьяных водителей нужно показывать по телевизору

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 3 августа вновь была затронута тема пьяных водителей. На этот раз Радий Хабиров назвал любителей выпить за рулем «потенциальными убийцами» и отметил, что пора бы усилить над ними контроль. Такую фразу он выдал после доклада главы Госкомтранса Алана Марзаева. Чиновник удивил главу цифрами – в минувшие длинные выходные – с 31 июля по 2 августа сотрудники ГИБДД задержали 224 пьяных автомобилиста.

- Усилены контрольно-надзорные функции ГИБДД РБ по недопущению управления машиной в состоянии опьянения. С момента получения поручения сотрудниками Госавтоинспекции выявлены 2064 нетрезвых водителя, в том числе отказавшихся проходить медосвидетельствование. За неделю выявлено 379 человек плюсом, в том числе за минувшие выходные задержаны 224 нетрезвых водителя, - сказал Марзаев.

Напомним, что глава региона акцентирует внимание на проблеме нетрезвых водителей с июня 2020 года, когда с разницей в пару дней пьяные водители насмерть сбили двух девочек-подростков.

- У нас на дорогах обстановка такая, что люди считают, что это возможно (ездить пьяными – Ред.). Нужно продолжать практику жесткого наказания. Коллеги говорят, что как только материалы в суд попадают, там суд довольно жестко и беспощадно лишает прав и штрафует, – отметил Хабиров. – Надо пропаганду трезвого вождения внедрять и показывать вот этих людей. Надо на каждое задержание направлять телевизионных операторов, и пусть они снимают этих людей, потому что это потенциальные убийцы.

Отметим, что сейчас пьяное вождение карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительского удостоверения сроком до полутора лет.

С начала 2020 года в Башкирии произошло 1953 ДТП, в которых пострадали 2419 и погибли 228 человек. Пьяное вождение занимает четвертое место среди наиболее частых причин аварии. В первую тройку факторов, провоцирующих дорожные инциденты, вошли также превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение других правил дорожного движения.