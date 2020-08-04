Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии за последнюю неделю

Прошлая неделя, с 28 июля по 2 августа, не отличилась спокойствием. Произошли и страшные аварии, и громкие преступления. «Комсомолка» публикует происшествия, которые взбудоражили всю республику.

УСТРОИЛ КРОВАВУЮ БАНЮ

28 июля от правоохранителей стало известно о жестоком преступлении, которое произошло еще 20 июля в Благоварском районе.

В деревне Алексеевка пять человек устроили посиделки с алкоголем. За столом собрались 34-летний мужчина, предполагаемый виновник, его 45-летняя сожительница, 39-летний брат подозреваемого, 66-летняя мать сожительницы и 52-летняя соседка. В какой-то момент мужчина решил покинуть бурное веселье и ушел к себе домой. Однако через некоторое время вернулся. То, что он увидел, привело его в ярость – в постели он обнаружил свою возлюбленную с родным братом. Разгневанный мужчина вытащил нож и нанес удары всем, кто находился дома, и покинул его. Родной брат злоумышленника и мать сожительницы получили смертельные ранения и скончались на месте. Сожительница и соседка выжили. Злоумышленник был задержан, когда пытался уехать в Уфу.

ПАРА РАЗБИЛАСЬ В ДТП

Смертельная авария произошла 27 июля на трассе в Бижбулякском районе Башкирии, здесь разбилась супружеская пара. Женщина погибла на месте, ее супруг был госпитализирован.

ДТП случилось на десятом километре автодороги Михайловка-Ермолкино. 46-летний житель Белебея за рулем «Нивы» не вписался в поворот и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. На пассажирском сиденье рядом с водителем находилась его 45-летняя супруга. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Самого автомобилиста с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии начато разбирательство.

НАЙДЕНЫ ТЕЛА СУПРУГОВ

29 июля в одной из квартир Белорецка обнаружили тела пожилых супругов. Информацию о страшной находке получили полицейские. На месте происшествия они выяснили, что погибшие – 60-летний мужчина и его 56-летняя жена. Правоохранители не заметили на них каких-либо повреждений криминального характера. По степени разложения тел эксперты сделали вывод, что они пролежали в квартире порядка четырех дней.

При обследовании жилища криминалисты нашли подозрительную стеклянную бутылку из-под водки объемом в пол-литра. Они забрали ее для дальнейшего исследования. По одной из версий, пожилые супруги могли отравиться. Для установления причин смерти их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.