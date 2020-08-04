2020-08-04T09:52:44+03:00
Происшествия

«Мама, я же не умру?»: семилетняя девочка из Башкирии проломила череп во время игры

На малышку упали тяжелые хоккейные ворота
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас малышка находится в реанимации. Фото: Елена З.Сейчас малышка находится в реанимации. Фото: Елена З.
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Стали известны подробности трагического инцидента, произошедшего в минувшую субботу в Сибае, где на детской площадке на семилетнюю девочку упали металлические хоккейные ворота. С тяжелыми травмами и в полубессознательном состоянии ребенка увезли в реанимацию, в настоящий момент следователи устанавливают все причины случившегося.

О событиях того рокового дня «Комсомолке» рассказала мама Дарины Елена З.

- Мы приехали забрать вещи из квартиры, дети попросились остаться поиграть на площадке. Я зашла в квартиру, сноха осталась с детьми на улице, пока младшего посадила на карусель, дочка схватилась за ворота, упала на землю, а сверху ей на голову рухнула эта металлическая конструкция. Она оказалась ни достаточно тяжелой, чтобы удержать вес семилетнего ребенка, ни хорошо закрепленной. Знака 18+ на площадке тоже не было. Когда я подбежала, у ребенка бровь висела на веке – ее словно скальпелем срезало, до глаза оставались миллиметры. От шока дочь даже не плакала, а лишь тихо стала заваливаться на бок… - с ужасом вспоминает мама девочки. – Больше всего я боялась, что она отключится, а Дарина спрашивала меня: «Мама, я же не умру?».

«ГЛАЗ РАЗДУЛО, КАК ФИОЛЕТОВЫЙ ШАРИК»

Кое-как мама дотащила дочь до машины и рванула в приемный покой больницы. Был выходной, поэтому в больнице находился только дежурный травматолог, и пришлось врачей вызвать из дома.

- Дочка лежала на каталке, кровь безостановочно текла и была даже во рту. Минуты казались вечностью. Наконец, приехали врачи и зашили ребенку бровь. После осмотра нейрохирург заверил, что «в настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает». Пока ребёнок был в операционной, мне казалось, что это страшный сон, что не может такое случиться с нашей маленькой девочкой, нашей красавицей. Дарине сделали КТ, исключили гематомы и кровоизлияние и отвезли ее в реанимацию, - продолжает Елена З. – Потом ко мне подошел травматолог и сказал, что у дочери перелом основания черепа. Я не могу описать свои эмоции в тот момент – страх, боль, пустота.

Капельницы, уколы, реанимационная палата… Елена ни на минуту не отходила от дочери. Женщина очень переживала, что и как дальше будет – ведь Дарина так любила танцевать, осенью собиралась идти в первый класс, хотела поехать навестить дедушку. Но все планы остались в прошлом, сейчас стояла задача выжить.

- Это невозможно представить... Маленький ребенок лежит под капельницей с катетером, руку привязали. Её два дня рвало, из-под века сочилась кровь... Глазик раздуло, просто фиолетовый шарик. Дочь постоянно спрашивала: «Мама, я как на карусели катаюсь, почему так, мам?». Надо отдать должное докторам и медсестрам, персоналу приёмного покоя и реанимации, они действовали профессионально и очень сердечно приняли мою, материнскую боль, сочувствовали и сопереживали, - признается мама девочки.

«КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ?»

Как позже объяснят Елене врачи, Дарине очень повезло: обошлось без гематом, лишь только перелом основания черепа и сильный ушиб головного мозга. Если бы девочка была чуть младше, а кость слабее, все могло бы закончиться куда печальнее. Но Елену куда больше волнует вопрос: кто ответит за ту халатность, из-за которой хоккейные ворота оказались не закреплены, а ребенок едва не погиб или не остался инвалидом.

- Обошлось, но как долго будет аукаться? Каким мерилом измерить ту боль, которую перенес ребенок из-за взрослого пофигизма и преступной халатности? Кто виноват, кто за это ответит? Почему у нас так, ведь были же случаи и неоднократно! Самое страшное, что к таким случаям нельзя быть готовыми – ведь это же дети, какой с них спрос? Это детская площадка, где играют малыши разных возрастов, и она обязана быть зоной безопасности! - возмущается мама Дарины.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему, допрашиваются очевидцы, сотрудники управляющей компании и администрации города, истребована и анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при монтаже и содержании оборудования на данной игровой площадке, будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«КП-Уфа» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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