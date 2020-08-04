Коронавирус в Башкирии на 4 августа 2020 года: власти республики заявили, что переходить на второй этап снятия ограничений еще рано

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в республике. По данным Минздрава, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 6851. Из них 1440 человек проходят лечение амбулаторно, а 187 находятся в стационарах. В Минздраве отметили, что состояние 5 из них оценивается как удовлетворительное, 144 – средней тяжести и 38 пациентов в тяжелом состоянии находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии. Новых жертв инфекции не зарегистрировано – их по-прежнему 23. Что касается выздоровевших, их число стремительно растет и уже достигло 5201 человек.

- Запаса средств индивидуальной защиты и лекарств в больницах республики хватит на два месяца, - добавил министр здравоохранения Максим Забелин.

Фото: Яндекс

«СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ РОВНАЯ, НО СЛОЖНАЯ»

Сам же Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в республике «ровной, но сложной». Все-таки уровень заболеваемости в республике остается достаточно высоким, именно поэтому республика не может пока выйти на второй этап снятия ограничений, а горожане обязаны соблюдать строгий масочный режим в общественных местах.

Именно по этой же причине до сих пор не определена точная дата открытия кинотеатров в республике, хотя ранее открытие было анонсировано на 15 августа. Глава Башкирии подчеркнул, что решение об открытии кинотеатров будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

- Будем смотреть, как у нас идет, поэтому пусть кинотеатры готовятся. Подчеркиваю, мы будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Если мы не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем, - заявил Радий Хабиров.

В БАШКИРИИ ЗАКУПЯТ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА

Также во время очередного оперативного заседания в правительстве Башкирии Радий Хабиров отметил, что этой осенью ожидается вспышка заболеваемости гриппом, поэтому перед Минздравом поставлена важная задача – максимальная иммунизация (не менее 60%) населения республики. Глава ведомства Максим Забелин отметил, что для этой цели в Башкирии закупят более двух миллионов доз вакцин от гриппа, первые поставки начнутся уже в сентябре.

Что касается вакцинации от пневмококка, то в Минздраве отметили, прививка не защитит на сто процентов от коронавируса, но позволит избежать серьезных осложнений.

- Мы не уменьшим заболеваемость, мы профилактируем число смертельных осложнений при присоединении бактериальной инфекции у детей и пожилых, - уточнила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Ранее было заявлено, что бесплатно вакцинировать от пневмококковой инфекции в Башкирии будут младенцев и пожилых людей. На это выделены средства регионального и федерального бюджета. Что касается трудоспособного населения, то за вакцинацию им придется заплатить самостоятельно. Сделать прививку можно по месту жительства, но если у вас есть острые или хронические заболевания, или вы перенесли трансплантацию, то это является противопоказанием для вакцинации.