«Нам сказали лишь молиться»: молодая уфимка борется за жизнь в больнице Татарстана

Трагедией завершился отдых в Казани для молодых жителей Башкирии. Четверо ребят, две девушки и два парня, отправились отдыхать в соседний город, но благополучно вернуться домой им было не суждено. Автомобиль молодежи попал в страшную аварию, как итог – двое погибли, а за жизнь двоих борются медики.

ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

По предварительным данным ГИБДД по РТ, авария с участием «Шевроле Лачетти» и КамАЗа произошла на трассе М-7 в Елабужском районе Татарии еще 28 июля в девятом часу вечера. 20-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не убедился в безопасности обгона, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик КамАЗ, которым управлял 26-летний водитель.

КамАЗ смял легковушку

Удар был такой силы, что легковушка вылетела в кювет, а, чтобы достать ребят, пришлось вызывать спасателей со специальными инструментами.

В результате столкновения на месте от полученных травм погибли два пассажира иномарки 21 и 23 лет, парень и девушка. Также в ДТП пострадали водитель и 23-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в Елабужскую ЦРБ, водитель большегруза не пострадал.

В результате столкновения на месте от полученных травм погибли два пассажира иномарки 21 и 23 лет, парень и девушка.

ДОЛГО ПЛАНИРОВАЛИ ПОЕЗДКУ

«КП – Уфа» пообщалась с тетей 23-летней Алены, которая выжила, но получила очень тяжелые травмы. Со слов Татьяны, молодые люди ехали домой из Казани – туда они ездили погулять, сходить в аквапарк.

- Давно они поездку планировали, все никак не получалось у них. У всех дела и работа. Наконец, собрались. Только вот такого исхода никто не ожидал, - рассказывает собеседница. – Как именно произошла авария, я не знаю, следователь пока ничего не говорит нам. Но насколько я знаю, что водитель не удостоверился в безопасности обгона и выехал на встречку, а там КамАЗ.

Алену с места аварии госпитализировали в Елабужскую больницу, но позже ее вертолетом доставили в Казань. Здесь она находится под аппаратом ИВЛ, самостоятельно дышать пока не может. Второго пострадавшего перевели в больницу Набережных Челнов, его состояние стабильное.

- Она, благо, в сознании, но очень тяжелая. У нее повреждены грудная клетка, ребра, руки и ноги – все переломаны, поставили трубки, чтоб жидкость не скапливалась. Алена очень слаба, врачи нам сказали, мол, остается только молиться, чтобы она выжила. Если она выкарабкается, то впереди ждет долгое восстановление.

Алена единственный ребенок в семье, и все родные надеются на чудо. Мать девушки не находит себе места и просит об одном – чтобы дочь выжила.