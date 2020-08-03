2020-08-02T21:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 3 августа 2020 года: 5200 человек переболели вирусом и выздоровели

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 3 августа 2020 года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Global Look PressФото: Global Look Press
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«КП-Уфа» продолжает наблюдать за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. Число заболевших каждый день стабильно растет. Так, по данным Минздрава региона, на утро 3 августа 2020 года общее количество зараженных коронавирусом составляет 6815 человек. За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 35 человек. В стационарах республики лечатся 182 человека, остальные 1410 пациентов проходят лечение амбулаторно, так как у них заболевание протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.

В тяжелом состоянии по-прежнему остаются 38 человек, из которых 12 подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев также не изменилось - в Башкирии 23 официальные жертвы коронавируса.

За минувший день еще 25 человек выписались из больниц как полностью выздоровевшие. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом в Башкирии составило 5200 человек.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Минздрав Башкирии сообщает, что за сутки было проведено 6358 исследований и обследовано 6193 человек.

Прирост пациентов с внебольничной пневмонией остается стабильно большим. За сутки было выявлено 64 новых случая, выписалось 99 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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