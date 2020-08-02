Коронавирус в Башкирии на 2 августа 2020 года: медики обследовали 7767 человек

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. По данным Минздрава республики на утро 2 августа 2020 года общее количество зараженных COVID-19 достигло 6780 человек. За последние сутки наличие вируса подтвердилось еще у 35 человек. На амбулаторном лечении находятся 1401 пациент – у них заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме.

На утро 2 августа 2020 года в Башкирии в тяжелом состоянии находятся 38 пациентов с коронавирусом, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от ковида умерли 23 человека.

За прошедшие сутки с полным выздоровлением из больниц выписались еще 15 человек. Всего с начала марта в республике коронавирусом переболели 5175 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано еще 117 случаев заболевания. В то же время из больниц выписались 64 пациента, переболевших пневмонией.

По данным Минздрава Башкирии медики за последние сутки провели 8027 исследований на коронавирус и обследовали 7767 человек.