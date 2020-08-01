Коронавирус в Башкирии на 1 августа 2020 года: 23-й жертвой вируса стала молодая роженица

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, по последним данным министерства здравоохранения республики, общее число зараженных достигло 6745 человек (+34 за последние сутки). Из них 1378 находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой, а 185 – в стационарах. Состояние 38 пациентов оценивается как тяжелое, 12 из них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ.

Также сегодня в Минздраве рассказали о 23-й жертве вируса: ей оказалась 29-летняя девушка, которая поступила в больнице на последних неделях беременности. Роды прошли благополучно, и на свет появился живой доношенный младенец. Но вот у его матери развилась вирусная пневмония, осложненная ковидом, и несмотря на усилия врачей, молодая мать скончалась. Ребенка же передали его отцу.

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Что касается количества вылечившихся пациентов, за сутки оно увеличилось на 75 человек и сейчас составляет 5160. Еще у 89 жителей республики диагностировали внебольничную пневмонию – все они госпитализированы и обследованы на коронавирус.

В БАШКИРИИ САМЫЙ НИЗКИЙ ТЕМП РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Также информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом изучил динамику распространения инфекции в России за июль и пришел к выводу, что в Башкирии, Татарстане и республике Марий Эл самый низкий темп распространения вируса – 26, 23 и 27% соответственно.

- В Башкирии количество выявленных случаев COVID-19 за месяц увеличилось на 26% или на 1384 случая. Это один из самых низких показателей среди регионов ПФО, - заявили в ИЦК.

Самый высокий прирост заболевших в июле наблюдается в Оренбургской области (+ 83%), Удмуртии (+ 66%), Пермском крае (+ 59%), Ульяновской и Кировской областях (+57 и +49 % соответственно).