2020-07-31T07:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 31 июля 2020 года: депутаты внесли изменения о закон о введении в регионе режима ЧС

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 31 июля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Жителей республики попросили «с пониманием и ответственностью» отнестись к требованиям, поскольку от их соблюдения зависит здоровье и безопасность людейЖителей республики попросили «с пониманием и ответственностью» отнестись к требованиям, поскольку от их соблюдения зависит здоровье и безопасность людейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«КПУфа» публикует оперативную информацию по коронавирусу в Башкирии на утро 31 июля 2020 года. По данным минздрава, ковид зафиксирован у 6711 человек (+36 за сутки). В стационарах республики находятся 195 человек, 38 из них в тяжелом состоянии, 12 – на ИВЛ. На амбулаторном лечении дома с легкой формой заболевания остаются 1409 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 5085 человек (+60 за сутки). Новых случаев смерти от Covid19 не зарегистрировано, всего за весь период умерли 22.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Тем временем депутаты Башкирии внесли изменения о закон о введении в регионе режима ЧС. Изменения связаны с возможностью распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Согласно новым правилам, правительство республики сможет вводить режим ЧС не только при катастрофах, авариях или опасных природных явлениях, но и при распространении опасного заболевания, сообщает портал «Ufatime».

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Спикер Курултая Константин Толкачев также подчеркнул, что поправки произвели из-за ситуации с COVID-19. Он рассказал, что для сохранения здоровья жителей республики были приняты «беспрецедентные меры», но действовать руководству региона пришлось по ситуации. Ранее в законах Башкирии не были предусмотрены подобные ситуации, поэтому народные избранники и пересмотрели закон.

В АВТОБУС НЕ ПУСТЯТ БЕЗ МАСКИ

Многие уже позабыли о ношении масок, однако, маски никуда не ушли. Если убрали, то доставайте обратно. К примеру, сосперевозчик «Башавтотранс» не будет обслуживать пассажиров, у которых нет масок. Такое решение было принято в связи с усилением масочного режима на территории республики.

Как отметил замгендиректора фирмы-перевозчика Сергей Паскин, до выдачи билета кондуктор должен убедиться, что пассажир носит маску. В противном случае его попросят покинуть салон автобуса. Машине разрешено выезжать на маршрут только если 100% пассажиров будут использовать маски.

Жителей республики попросили «с пониманием и ответственностью» отнестись к требованиям, поскольку от их соблюдения зависит здоровье и безопасность людей.

За нарушение масочного режима в автобусах предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU

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