Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: несчастные случаи на воде, смертельные аварии и жестокие разборки. Напомним о самых громких происшествиях, которые обсуждала вся республика.

В УФЕ УТОНУЛ РЕБЕНОК, ПОКА ЕГО ОТЕЦ ПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

21 июля на одном из необорудованных пляжей в Уфе утонул ребенок. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, отец мальчика решил отметить свой день рождения на природе, но выбрал самое опасное место – выше по течению от пляжа «Солнечный». В компании было много детей, которые резвились в воде, пока взрослые были заняты разговорами. В какой-то момент трое малышей начали тонуть: двоих родители успели вытащить на берег, а 11-летний мальчик утонул. Позже тело ребенка вытащили из реки водолазы.

УТОНУВШУЮ В БАШКИРИИ ДЕВОЧКУ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИСКАЛИ ВОДОЛАЗЫ

В Нуримановском районе Башкирии, неподалеку от деревни Усть-Салдыбаш утонула 10-летняя девочка. 19 июля малышка приехала с отцом на покос сена, а вечером решила проведать свою двоюродную сестру, рыбачившую на реке, и, накинув наполовину сдувшуюся спасательную жилетку, побежала на ее поиски. Позже сестра расскажет, что слышала только плеск воды и барахтанье, но самой девочки нигде не было. Несколько дней ребенка искали полицейские, кинологи и водолазы, волонтеры и местные жители. И только 24 июля в пяти километрах от места пропажи, тело малышки случайно обнаружил пастух, переправлявшийся через реку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ ПОСАДИЛ СВОБ ЖЕНУ НА ЦЕПЬ И ИЗБИВАЛ ЕЕ

Душераздирающая история произошла на днях в деревне Каймашабаш, что в Янаульском районе Башкирии. Там 58-летний мужчина посадил свою жену на металлическую цепь и три часа измывался над ней – избивал и пытал ножницами и напильником, а после поспешил скрыться. Что стало причиной такой жестокости, сейчас выясняют полицейские, несмотря на то, что сама потерпевшая отказалась писать заявление на своего мучителя. Впрочем, на изверга уже завели уголовное дело – выяснилось, что он уже был ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ПОД УФОЙ ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ

В селе Юматово Уфимского района Башкирии 47-летний пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, бросив свой автомобиль. Инцидент произошел поздним вечером 22 июля на улице Парковой. Водитель ВАЗ-2111 сел за руль в сильнейшем алкогольном опьянении, из-за чего не увидел на дороге 64-летнего сельчанина и на полном ходу сбил его. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Поняв, что произошло, водитель, оставив машину, поспешил скрыться, но вскоре его вычислили и задержали полицейские. Сейчас в обстоятельствах смертельного наезда разбираются сотрудники ГИБДД.