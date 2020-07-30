Коронавирус в Башкирии на 30 июля 2020 года: в Уфе из-за очага ковид оштрафовали крупное предприятие

«КП - Уфа» публикует оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на утро 30 июля в республике подтверждено 6675 случаев заражения COVID-19, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. С полным выздоровлением из больниц выписаны 77 человек, а всего с начала пандемии ковидом переболели 5025 жителей республики.

На сегодняшний день в стационарах республики находятся 205 человек, среди которых 39 пациентов в тяжелом состоянии, а 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении под наблюдением врачей в Башкирии 1423 человека.

Новых летальных случаев от коронавируса в Башкирии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в республике скончались 22 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Минздрава Башкирии за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 154 новых случая с внебольничной пневмонией. При этом на утро, 30 июля, из больниц выписали 145 пациентов, ранее переболевших пневмонией.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАРАЖЕННЫХ

Наибольшее количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за все время пандемии было зарегистрировано в Уфе. В башкирской столице было зафиксировано 2513 случаев ковида. Второе место среди городов республике по этому показателю занял Нефтекамск – там выявили 507 случаев. Замкнул тройку лидеров по количеству зараженных Белебеевский район – 301 случай.

Среди районов республики, по числу заболевших ковидом, первое место занял Миякинский район – 32 человека. А меньше всего заболевших выявили в Бурзянском районе – всего два случая.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА ОЧАГ ЗАРАЖЕНИЯ

Накануне в Уфе наказали одно из крупнейших предприятий, расположенное в Калининском районе города. Из-за возникновения очага коронавируса и пневмонии руководство оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Уфы.

В ходе заседания было установлено, что многочисленные случаи инфицирования появились на производстве из-за нарушения санитарного законодательства. Заболели, в том числе, и работники сторонних организаций, осуществлявших свою деятельность на территории предприятия.