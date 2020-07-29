В Башкирии после коронавируса люди бросились покупать жилье

Пандемия коронавируса весьма своеобразно ударила по рынку недвижимости. Еще в апреле застройщики и банкиры ожидали массового падения спроса на квартиры и дома, а в июле вдруг выяснилось, что сделок стало больше.И это несмотря на то, что в последние несколько лет рынок стабильно падал.

Управление Росреестра по Башкирии отмечает значительное оживление на рынке жилой недвижимости в июне 2020 года. Так, на 49% увеличилось количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи, на 46% - по договорам дарения, на 39% - в порядке наследования, на 82% - по договорам передачи жилья в собственность граждан (приватизация) и на 56% - на основании договоров долевого участия в строительстве.

- Рост статистических данных в июне обусловлен отложенным спросом, а также смягчением ограничительных мер в регионе. В частности, 5 июня было снято ограничение в виде предварительной записи в центры РГАУ МФЦ, через которые в Росреестр поступает значительная часть заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий, - отметили в пресс-службе Управления Росреестра по Башкирии.

Положительная динамика наблюдается и при регистрации ипотеки – на 4 % по сравнению с прошлым годом (39 597 регистрационных записей об ипотеке за 6 месяцев 2019 года и 41135 - за 6 месяцев 2020 года).

ПОМОГЛА ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

По состоянию на 15 июля 2020 года Управление Росреестра по Башкирии зарегистрировало 1109 сделок по покупке жилья в ипотеку по льготной ставке 6,5% годовых с момента запуска программы. Напомним, что по состоянию на 1 июня количество зарегистрированных в регионе сделок по льготной ипотеке насчитывалось 335, то есть за полтора месяца наблюдается настоящий бум.

Подать заявку на получение кредита по льготной программе можно до 1 ноябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, что приобрести жилье по госпрограмме можно в новостройках, сумма кредита не должна превышать 6 млн руб (для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – не более 12 млн руб). Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья. Если заемщику не хватает собственных накоплений на взнос, его можно оплатить с привлечением средств кредитных организаций, материнского капитала, а также средствами из региональных и местных бюджетов, если они полагаются заемщику, или деньгами работодателя. Подать заявку на получение кредита по льготной программе можно до 1 ноября.

- Все пакеты по льготной ипотеке на особом контроле в Управлении. Часть документов поступает на регистрацию в электронном виде – срок государственной регистрации по ним составляет 2 рабочих дня с момента подачи, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росреестра.

ИПОТЕКИ БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

О том, почему не стоит бояться приобрести квартиру с использованием ипотеки и какие действуют ограничения, нам расскажет заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Башкирии Гульназ Гумерова.

- Ипотека жилья означает, что в отношении него действуют определенные ограничения. Какие это ограничения? Например, можно ли продать жилье, приобретенное в ипотеку?

- Ипотека означает, что жилье остается в собственности у покупателя и при этом остается объектом залога для банка. Поэтому продавать, обменивать и совершать иные сделки с недвижимостью можно только с их согласия. Продать жилье, находящееся в ипотеке (в залоге у банка или иной кредитной организации), можно. Например, продавец может досрочно погасить кредит за счет собственных, заемных средств либо за счет средств покупателя. Либо может продать квартиру с согласия банка другому лицу, при этом залог в силу закона в пользу банка сохранится.

- После выплаты ипотеки кто должен сообщить об этом в Росреестр и погасить обременение? Банк или должник?

- Выплата кредита не влечет автоматического прекращения ипотеки. Необходимо обязательно обратиться в Росреестр с заявлением о погашении записи об ипотеке. Запись об ипотеке погашается на основании совместного заявления банка и собственника квартиры, либо заявления банка. Подчеркнем, что независимо от того, выдавалась закладная или нет, погасить запись об ипотеке за вас может банк самостоятельно. В случае если закладная не выдавалась, то с заявлением о погашении записи банк может обратиться в Росреестр в электронном виде, если же закладная выдавалась - то погасить запись можно обратившись через офисы МФЦ с предоставлением данной закладной.

- Предположим, возникла такая ситуация, что заемщик ипотечного кредита умер. Что делать наследникам?

- Выдавая жилищный заем, финансовая структура старается предусмотреть возможные будущие обстоятельства. Для этих целей банк производит комплексное страхование, которое предусматривает как нетрудоспособность заемщика, так и смерть. При обращении наследников за государственной регистрацией права собственности на объект недвижимости, на который зарегистрирована ипотека, она сохраняется и переносится на нового правообладателя, то есть на наследника.

При покупке квартиры нельзя спешить полностью рассчитываться с продавцомФото: Олег ЗОЛОТО

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

При покупке недвижимости необходимо быть максимально внимательным и проверить всю документацию. Мошенники не дремлют, и они всегда могут сыграть на неведении покупателей, обманув их на крупную сумму денег.

Обязательно потребуйте от продавца оригиналы документов на недвижимость. Это может быть выписка из ЕГРН, правоустанавливающий документ (договоры приватизации, купли-продажи), технический план (он поможет убедиться, что помещение жилое и его характеристики соответствуют фактическим). Также, если недвижимость продается по доверенности, желательно лично встретиться с собственником и убедиться в его намерении продать квартиру.

Через офисы МФЦ либо через Личный кабинет портала Росреестра всегда можно заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на интересующий объект недвижимого имущества (так вы получите достоверную и актуальную информацию о собственнике, наличии ограничений и обременений, в том числе, в виде ипотеки). Можно также заказать выписку о переходе прав на объект (таким образом вы убедитесь, что он не отчуждался неоднократно за короткий срок).

Если сведений об объекте в ЕГРН нет, настаивайте на получении справки из органа, который ранее осуществлял регистрацию прав (например, БТИ). Получить информацию об объекте можно также с помощью сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Публичная кадастровая карта» на портале Росреестра.

И самое главное – нельзя спешить полностью рассчитываться с продавцом, нужно дождаться регистрации перехода права в вашу пользу.

ВАЖНО!

При покупке квартире с особым вниманием отнеситесь к случаям, когда:

- в квартире незаконно проведена перепланировка (за это предусмотрен штраф);

- продавец не предоставляет оригиналы документов или квартиру продают по доверенности (возможно, она поддельная или выписана от имени умершего человека, проверить это можно через сервис Федеральной нотариальной палаты);

- продавец чрезмерно спешит с подписанием документов;

- недвижимость сменила целый ряд владельцев за короткий срок.