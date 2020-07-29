«Так рано уходят такие хорошие люди»: подробности аварии с пассажирским автобусом и фурой на трассе в Башкирии

В минувший вторник, 28 июля, в Салаватском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь двух женщин. Все произошло около 18.45 на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит: там водитель грузовика «MAN» не справился с управлением на спуске по мокрой дороге, из-за чего пустой прицеп фуры вынесло на встречную полосу, где в него въехал пассажирский микроавтобус «Форд Транзит», следовавший по маршруту «Санаторий Янган-Тау – Уфа». От удара автобус отбросило назад, где он столкнулся с попутным «КамАЗом», перевозившим арматуру.

На помощь к пострадавшим бросились очевидцы, которые вызвали скорую помощь и спасателей. К сожалению, удар разворотил бок микроавтобуса – две пассажирки скончались на месте, еще шестеро, включая семилетнего ребенка, получили различные травмы, ушибы и переломы. Всех их отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. После этого один из пострадавших был отпущен домой. Всего на момент аварии в микроавтобусе находились 15 пассажиров.

Удар разворотил бок микроавтобуса – две пассажирки скончались на месте, еще шестеро, включая семилетнего ребенка, получили различные травмы, ушибы и переломы.

«ПРИЦЕП ЗАНЕСЛО ПОД 90 ГРАДУСОВ»

Сразу после аварии водители «Форда» и «МАНа» прошли медосвидетельствование, которое показало, что оба мужчины были трезвы. Также они рассказали сотрудникам дорожной полиции свои версии произошедшего. - Со спуска я увидел, что впереди идет автобус, и начал прижиматься правее. В этот момент я посмотрел в зеркало и увидел, что у меня «слаживает телегу». По возможности я принял правее, но столкновения избежать не удалось, – рассказал 38-летний житель Курганской области, находившийся за рулем фуры. - У него [водителя фуры] прицеп занесло под 90 градусов. Я как смог прижаться – прижался до обочины. Зацепил пол-автобуса, потом вынесло меня на обочину. Я быстренько остановился и начал вынимать пассажиров, – сообщил правоохранителям шофер автобуса. Очевидцы рассказали, что авария произошла на опасном участке трассы, а незадолго до столкновения там лил сильный дождь. - На этом участке дороги покрытие битум, после дождя там как зимой в гололёд, - отмечает Ренат И. - Мы рядом проезжали - буквально минут пять шел сильный ливень с градом. Ничего видно не было, когда закончилось, все проехали эту аварию, - вспоминает Ирина Б.

СОБИРАЛАСЬ С МУЖЕМ ПОЛЕТЕТЬ В КРЫМ

Одной из погибших в жуткой аварии оказалась 29-летняя жительница деревни Ахуново Раиса С., дочь владельца морского музея «Каравелла» в Янган-Тау. В октябре прошлого года молодая женщина вышла замуж, и сейчас супруги планировали отправиться в отпуск в Крым. В тот роковой вечер Раиса как раз ехала в уфимский аэропорт. - Дочь с мужем ехали на отдых в Крым, у них были куплены билеты на авиарейс, — вот и отдохнули... Очень больно потерять дочь в таком молодом возрасте, — вздыхает отец Раисы С. в беседе с газетой «На земле Салавата».

БЫЛА УВАЖАЕМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Второй погибшей на месте аварии оказалась 49-летняя Расима И, жительница села Акъяр. Женщина была уважаемой учительницей Хайбуллинского района, любящей женой, мамой двоих детей – дочери и сына, активисткой.

Женщина была уважаемой учительницей Хайбуллинского района, любящей женой, мамой двоих детей – дочери и сына, активисткой.

В тот злополучный день она возвращалась домой – ездила проведать свою пожилую бабушку. Но вернуться ей было не суждено. В селе Акъяр не могут поверить в случившееся – добрая, светлая, отзывчивая, искренняя. Это все, что о ней могут сказать. В июле 2020 года Расима проводила в армию своего сына.

- Расима Камиловна. Учитель с большой буквы, всегда отзывчива, добра, ответственная, очень любила свой предмет, знала его на отлично. Очень жаль, что так рано уходят такие хорошие люди. Семье, родственникам, друзьям терпения, огромных сил пережить это горе. Спите спокойно, Расима Камиловна, земля вам пухом, - написала Розалия И.

В тот злополучный день она возвращалась домой – ездила проведать свою пожилую бабушку.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту аварии с двумя погибшими следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вчера на место происшествия вместе с экстренными службами выезжала и следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей.

- Следователям предстоит установить степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим, проверить техническое состояние транспортных средств, а также дать юридическую оценку работникам компании-перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, - сообщили в следкоме.

От удара автобус отбросило назад, где он столкнулся с попутным «КамАЗом», перевозившим арматуру.

В МВД уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более). Также для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Салаватского района. Прокуратура планирует оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.