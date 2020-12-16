Коронавирус в Башкирии на 16 декабря 2020 года: новые жертвы вируса и изменения в указе о повышенной готовности

Никаких хороводов и массовых новогодних утренников в этом году не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по оперативным данным, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 155 новых случаев ковида, а общее число заболевших в регионе достигло 16472 человек. Большая часть из них с легкой или бессимптомной формой находятся на амбулаторном лечении, еще 766 госпитализированы. Состояние 52 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от осложнения коронавируса скончались еще двое: 58-летняя жительница Иглинского района с сахарным диабетом, ишемической болезнью, атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией, а также 80-летний уфимец с сахарным диабетом, сегментарной атрофией, склерозом, атеросклерозом аорты и хроническим пиелонефритом. Общее число умерших от ковида достигло 108 человек.

Что касается выздоровевших, то их число за сутки увеличилось на 94 человека – всего справиться с вирусом смогли 13146 жителей Башкирии.

РАДИЙ ХАБИРОВ СНОВА ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В РЕГИОНЕ

Также накануне глава региона Радий Хабиров снова изменил указ о повышенной готовности в связи с грядущими новогодними праздниками. Так, горожан жителей Башкирии ожидают новые запреты и послабления во время праздничных каникул. Так, согласно изменениям в указе, в республике отменяются все новогодние елки, которые ежегодно организовывает правительство, но при этом разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе. В детских садах новогодние утренники не запрещены, но родителям на них присутствовать нельзя.

Что касается кафе и ресторанов, то они будут работать в новогодние праздники с 06.00 до 02.00, вот только запускать новых посетителей будет нельзя уже с 00.00. При этом в саму новогоднюю ночь все заведения общепита будут работать всю ночь. Также в заведениях нельзя будет находиться одновременно более чем 50 человек, а все танцы и хороводы – также под запретом.

Ну и последняя приятная новость для несовершеннолетних жителей республики – теперь их будут пускать в торговые центры без сопровождения родителей.