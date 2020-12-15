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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 15 декабря 2020 года: количество смертей перевалило за сотню

Все умершие имели сопутствующие заболевания
Эльвина АПАРИНА
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До конца текущего года ожидается еще одна поставка вакцины от коронавируса

До конца текущего года ожидается еще одна поставка вакцины от коронавируса

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Башкирии по состоянию на утро 15 декабря 2020 года. По оперативным данным количество жертв достигло 106 человек, а зараженных – уже свыше 16 тысяч.

Про вакцинацию, новые жертвы ковида, а также как будут отмечать Новый год в пандемию – в материале «КП».

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 154 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших в республике достигло 16 317 человек. Цифры озвучил Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

756 человек лечатся в стационарах, состояние 642 пациентов оценивается как средней тяжести, еще 25 переведены в отделение реанимации, а 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Все остальные находятся на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме. Из стационаров за прошлую неделю выписалось еще 106 человек.

Также министр отметил, что в Башкирии продолжается массовое обследование на ковид, в республике работают 25 лабораторий, включая 6 частных, в сутки выполняется примерно 11 тысяч исследований ПЦР.

- В настоящий момент развернуто более 6400 коек для больных с коронавирусом, загруженность коечного фонда составляет 74 процента. Все больницы в полном объеме обеспечены СИЗами, лекарствами и необходимым диагностическим оборудованием. Также продолжается выдача лекарств пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, - уточнил Забелин.

ВСЕ ПОГИБШИЕ ИМЕЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ

Все 106 человек, жизнь которых унес ковид, имели сопутствующие заболевания. Данные последних шести накануне рассекретили в Минздраве.

Пятеро погибших оказались уфимцами: 62-летний мужчина страдал от ожирения и нарушений мозгового кровообращения, 80-летний пенсионер всю жизнь имел хронический бронхит и проблемы с сердцем, 84-летний имел серьезные проблемы с сердцем и почками. Есть среди погибших и молодые – 36-летний мужчина с онкологической болезнью, ранее ему пересадили костный мозг. От ковида погибла также женщина 57 лет, страдавшая от хронического бронхита, болезней сердца и ожирения.

Шестым стал 88-летний житель Буздяка, который страдал от проблем с почками и сердцем, но основной причиной смерти стал именно коронавирус.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕЛКА И ХОРОВОДЫ ОТМЕНЕНЫ

Какой Новый год без хороводов вокруг елки? В этом году предстоит узнать об этом детям, поскольку на оперативном совещании в правительстве Башкирии объявили об отмене хороводов. Их нельзя будет водить даже на улице.

Также отменена традиционная Республиканская елка из-за ситуации с коронавирусом, об этом заявила вице-премьер и министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. Обычно на республиканскую елку попадали отличники, победители олимпиад, а также дети-сироты. В этом году они просто получат подарки от имени главы республики.

В период новогодних каникул муниципалитетам предлагается провести семейные игры-2021, которые включат спортивные и познавательные мероприятия.

ЕЩЕ 1900 ДОЗ ВАКЦИНЫ

В воскресенье 3 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавируса в количестве 1900 доз.

- Первая партия у нас поступила в конце сентября, 40 доз. 4 декабря мы получили 1200 доз. Первый компонент прививки получило 97% вакцинируемых. Вчера у нас поступила очередная партия в размере 1900 доз. Мы подготовим распределение и начнем вакцинацию теми же темпами, – рассказал Максим Забелин.

Он добавил, что до конца текущего года ожидается еще одна поставка вакцины от коронавируса. Напомним, что первые партии вакцины достаются медикам, учителям и полицейским.

РЕЖИМ РАБОТЫ БОЛЬНИЦ И ГОСАПТЕК

По словам Забелина, в новогодние каникулы скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности.

- Работа поликлиник будет осуществляться с 1 января по 10 января с 8:00 до 17:00;

- Работа «неотложки» с 8:00 до 16:00;

- В круглосуточном режиме будут работать амбулаторные центры компьютерной томографии.

В каждом стационаре будет резерв коек для пострадавших, заявил министр.

Что касаемо аптек сети «Госаптека», в которых выдают льготные лекарства и осуществляется розничная продажа лекарств, их режим работы тоже изменится.

- 1 и 2 января – выходной день, 31 декабря, с 3 по 8 января аптеки будут открыты с 10 до 19 часов по специальному графику на один час короче, - сказал Максим Забелин.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Башкирии 2020: последние новости

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