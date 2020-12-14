В Уфе хирурги спасли роженицу и ее малыша, застрявшего из-за сложной патологии

Операция прошла успешно, а женщина в дальнейшем снова сможет стать матерью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящее чудо сотворили врачи Республиканского клинического перинатального центра – они помогли родиться малышу, который в буквальном смысле застрял в животе у матери и не мог самостоятельно появиться на свет из-за тяжелой патологии у женщины.

Как рассказали медики, 37-летняя Татьяна (имя пациентки изменено – Ред.) готовилась стать матерью впервые и очень волновалась, и как оказалось – не напрасно. На плановом УЗИ перед родами специалисты обнаружили у женщину гигантскую миому матки (доброкачественную опухоль – Ред.), которая как раз перекрывала малышу родовые пути. Перед хирургами встала непростая задача: помочь ребенку появиться на свет, удалить саму опухоль, при этом сохранив матку, ведь женщина очень хотела в дальнейшем еще родить детей.

В итоге один из самых опытных хирургов перинатального центра Алексей Фролов провел сложную операцию – корпоральное кесарево сечение, благодаря которому на свет появился совершенно здоровый малыш весом в 3400 граммов и с оценкои по шкале Апгар 8/9 баллов. После того, как ребенок родился, специалисты удалили и саму миому, вес которой удивил всех врачей – 1845 граммов, а размеры достигали 21 на 17 сантиметров! Удивительно, что во время такого сложного хирургического вмешательства женщине не потребовалось переливание донорской крови. Благодаря уникальному аппарату селл-сейвер, вся кровь роженицы забиралась, очищалась и вливалась обратно в организм женщины.

Сейчас и Татьяна, и ее новорожденный малыш чувствуют себя прекрасно и уже готовятся к выписке. А самое главное, что женщина снова может стать матерью, ведь благодаря мастерству хирургов, все детородные органы сохранены.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что в июне 2020 года врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли многодетную женщину, которая находилась на 34 неделе беременности. Из-за редкой патологии – врастания плаценты в матку, женщина могла умереть от кровопотери во время родов. Казалось, единственным возможным вариантом могло стать только удаление матки, но хирурги решили провести уникальную операцию и сохранить женщине возможность снова стать матерью. В итоге операция прошла замечательно: малыш, хоть и родился недоношенным, быстро набрал вес и пошел на поправку, а через несколько недель его вместе с мамой уже выписали домой.