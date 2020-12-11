Экс-форвард «Салавата Юлаева» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет

Артем Чернов выступал за юлаевцев почти два года. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Бывший нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Печальным известием поделилась сегодня, 11 декабря, в своем Инстаграм супруга другого бывшего юлаевца Кирилла Кольцова Светлана.

- Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать — это помолиться, - написала Светлана Кольцова. О причинах скоропостижной кончины спортсмена она не сообщила.

Уроженец Новокузнецка Артем Чернов за карьеру профессионального хоккеиста провел 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал в общей сложности 111 (47+64) очков.

Путь в большой хоккей он начал с родного «Металлурга», играл в таких командах как «Авангард», «Спартак», «Торпедо», «Атлант», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Витязь», «Салават Юлаев» и «Динамо» (Москва).

В составе бело-голубых Артем стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2011/2012. В уфимском «Салавате Юлаеве» он выступал с 2015 по 2017 года. В составе сборной России в 2000-м году Чернов завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Артема Чернова.