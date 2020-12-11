Коронавирус в Башкирии на 11 декабря 2020 года: новая партия вакцины поступит в канун Нового года

1200 доз распределили между Уфой и Стерлитамаком. Привили в первую очередь медиков, полицейских и учителей.

«КП-Уфа» следит за развитием событий, связанных с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11 декабря 2020 года в Башкирии подтвердили 15710 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели с начала пандемии 12807 человек, 105 – за последние сутки.

2808 человек сейчас активно болеют, 656 из них остаются в стационарах, 2152 переносят в легкой форме – лечатся дома. Число умерших также увеличилось – теперь их 95 человек.

Больше всего зараженных в Туймазинском районе – на этой неделе он преодолел отметку в тысячу человек. Это первый такой муниципалитет, не считая Уфы, где за все время COVID-19 заразились 5,5 тысячи жителей. К одной тысяче инфицированных за весь период пандемии приближается еще и Белебеевский район, где был выявлен 971 случай заболевания.

Также стало известно, когда завезут в республику новую партию вакцины. Прививки появятся в канун Нового года.

- Мы подготовили все необходимые места для хранения, персонал, который все это организует. Соответственно, отработали всю логистику. И уже ждем, чтобы до Нового года нам дали ещё партию вакцины. Она нам очень нужна, – заявил глава.

Напомним, что на этой неделе Башкирия получила 1200 дозы вакцины. Ее распределили между Уфой и Стерлитамаком. Привили в первую очередь медиков, полицейских и учителей.