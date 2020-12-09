«Не дожил до дня рождения несколько дней»: 11-летний мальчик из Башкирии погиб прямо в собственном доме

Мальчик задержался в доме, потому что пытался потушить пламя

Не успела Башкирия оправиться от трагедий, унесших за одну ночь жизни двух семей, как утром 9 декабря снова пришли печальные новости из Гафурийского района республики. Там, в селе Табынское произошел пожар, в котором погиб 11-летний ребенок.

Как рассказали в МЧС Башкирии, все произошло около 06.30, когда в службу спасения поступило сообщение, что на улице Серова полыхает жилой дом. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, бревенчатое строение уже полностью было объято пламенем. Через час возгорание было ликвидировано, однако разбирая завалы, спасатели наткнулись на тело 11-летнего мальчика.

В ДЫМУ НЕ УСПЕЛ ВЫБРАТЬСЯ НАРУЖУ

Как выяснилось позже, первым пожар заметил глава семейства Алихан Т. Мужчина как раз возвращался домой с остановки, куда подвез жену по пути на работу. Увидев дым, он за считанные минуты добрался до дома, забежал вовнутрь и начал будить домочадцев. На тот момент в доме находились еще двое взрослых и трое детей: брат Алихана Г., жена старшего сына, который сейчас находится на вахте на Севере, двое ее маленьких детей, младшему из которых нет даже года, а также 11-летний сын главы семейства. Дым очень быстро заполнил комнаты, трезвонила сирена пожарного извещателя, все в спешке собирались и выбирались на улицу. Только выбравшись в безопасное место, стало понятно, что 11-летний Дамир (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) остался в доме. Мальчик немного замешкался, пытаясь потушить пламя самостоятельно. Взрослые ринулись обратно, но вернуться уже было невозможно – все было в дыму и огне.

От дома остались только развалины. Фото: МЧС по РБ

- Мы еще сами толком не понимаем, что произошло. Созванивались наспех с родными, они говорят, что вроде как замкнуло электропроводку, вот и начался пожар. Дом сгорел полностью, на улице осталась вся семья, маленькие дети. Это ужасное горе, - говорит родственник Алихана Георг Т.

Но самое страшное для семьи – это смерть любимого младшего сына Алихана. У Дамира всего через несколько дней должен был быть день рождения. Мальчик увлекался спортом, мечтал стать знаменитым спортсменом.

- Мальчик был очень жизнерадостный, очень позитивный. Увлекался и футболом, и баскетболом, и на бокс ходил, и по учебе старался не отставать, - говорит Георг Т.

Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбираются следователи и дознаватели МЧС России. Проводятся все необходимые экспертизы, осматривается место происшествия, опрашиваются члены семьи и соседи. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело

В свою очередь, родственники погорельцев, а также администрация сельсовета решили организовать сбор среди неравнодушных людей. Многодетная семья в один момент потеряла не только любимого сына, но и дом, и все, что было нажито. Без крыши над головой остались совсем маленькие дети. Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту 5336 6903 6559 8889 (получатель Алихан Бадрович Т.).

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего мальчика.