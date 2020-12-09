Главный врач Центра СПИД в Башкирии: «Знать свой ВИЧ-статус – очень важно»

Главный врач СПИД-Центра Башкирии Рафаэль Яппаров подчеркивает, что от заражения ВИЧ не застрахован никто

Каждый день из новостей, газет и телевизора мы слышим только про коронавирус. Эпидемия ковида захватила всю информационную повестку дня, мировые ученые бьются над созданием эффективного лечения, но ведь и другие, не менее смертельно опасные вирусы никуда не делись.

1 декабря в России традиционно отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день уютный пресс-центр «КП-Уфа» посетил главный врач Центра СПИД в Башкирии, главный внештатный специалист Минздрава России в ПФО Рафаэль Яппаров. Почему ВИЧ до сих пор воспринимается в обществе как удел наркоманов и работников коммерческого секса, почему важно регулярно сдавать анализ на ВИЧ, и как антивирусная терапия помогает пациенту жить полноценной жизнью – читайте в материале «Комсомолки».

«ДЛЯ ВИРУСА НЕ ВАЖЕН ВАШ ПОЛ, ВОЗРАСТ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС»

Еще несколько лет назад считалось, что ВИЧ заражаются исключительно наркоманы, работники секс-индустрии и гомосексуалисты, и что они обречены на верную мучительную гибель, ведь лекарства от смертельной инфекции нет. К счастью, медицина не стоит на месте, и современные препараты способны не только значительно продлить жизнь пациента, но и сохранить ее качество. Вот только беда в том, что многие попросту не считают нужным регулярно проверять свое здоровье, вот и выходит, что свой ВИЧ-статус в Башкирии знают немногие.

- ВИЧ для общества до сих пор воспринимается как стигма, отсюда и дискриминация. Вот только для вируса не важен ваш пол, возраст, профессия или социальный статус. Заразиться может и бизнесмен, и госслужащий, и домохозяйка. ВИЧ-инфицированные могут быть среди ваших друзей или близких, просто не все могут признаться в этом открыто, - говорит Рафаэль Яппаров.

Такое отношение к ВИЧ-инфицированным приводит к тому, что многие люди просто не видят смысла сдавать анализ. Мол, я наркотики не принимаю, однополый секс не практикую, да и партнер у меня постоянный – зачем мне проверять свое здоровье? Важно помнить, что ВИЧ очень коварен – он может годами находиться в организме, никак себя не проявляя. Человек может заниматься спортом, ходить на работу, чувствовать себя прекрасно, не подозревая, что вирус изнутри медленно разрушает организм. И если обнаружить болезнь на поздней стадии, когда развивается СПИД, даже самая современная антиретровирусная терапия может оказаться бессильной.

- Поэтому мы призываем ответственнее относиться к своему здоровью и здоровью своих близких и хотя бы раз в год проверять свой ВИЧ-статус, - настоятельно рекомендует главный врач Центра СПИД в Башкирии.

Необходимо хотя бы раз в год проверяться на ВИЧ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИЗ-ЗА САМОИЗОЛЯЦИИ ЛЮДИ НЕ СТАЛИ РЕЖЕ ЗАРАЖАТЬСЯ ВИЧ

Конечно, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы и в работу СПИД-центра: из-за режима самоизоляции значительно уменьшилось количество тестирований, возникли трудности с проведением массовых профилактических мероприятий.

- За последние 10 месяцев количество исследований уменьшилось примерно на 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Если за прошлый год мы провели более миллиона обследований, то в этом году анализ на ВИЧ сдали всего порядка 750-780 тысяч жителей Башкирии. Понятно, что это отразилось на статистике заболеваемости. На 1 декабря мы выявили в республике на 700 ВИЧ-инфицированных меньше, чем в прошлом году. Если в 2019 мы активно проводили тестирование в группах риска – например, среди работников коммерческого секса или в гей-клубах, то в 2020 из-за ограничений мы обследовали только общее население, поэтому процент выявляемости оказался гораздо ниже. Но это совсем не значит, что из-за ограничительных мероприятий люди стали реже заражаться. Да, значительно сократилось число инъекционных наркоманов, но ведь более 80 процентов случаев заражения происходят именно половым путем, а люди из-за коронавируса не перестали заниматься сексом, - отмечает Рафаэль Яппаров.

Но есть и положительные моменты: например, с начала 2020 года получить препараты антивирусной терапии по рецепту в аптеках. При этом для пациентов есть возможность получить рецепты сразу на 3, а то и на 6 месяцев. Также СПИД-Центр сейчас активно развивает опыт выдачи рецептов дистанционно, а не только при личном посещении. Для тяжелобольных и инвалидов с помощью волонтеров НКО есть возможность развозить препараты на дом.

Также в 2020 году Республиканский центр по борьбе и профилактике со СПИДом и инфекционными заболеваниями победил во всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-Центр 2020».

ПАЦИЕНТЫ С ВИЧ ПЕРЕНОСЯТ КОРОНАВИРУС, КАК И ДРУГИЕ ЛЮДИ

Конечно, многих пациентов Центра волнует вопрос – является ли ВИЧ дополнительным фактором риска заболевания или осложнений коронавируса, как, например, сахарный диабет или другие хронические болезни? Удивительно – но на данном этапе времени таких данных нет.

- Больные с ВИЧ -инфекцией болеют ковидом не чаще и не реже, не тяжелее и не легче, чем обычные люди. Летальные исходы и частота выздоровлений – на том же уровне, что и среди обычных пациентов. Так, 141 пациент нашего Центра перенесли ковид, еще четверо скончались. Течение болезни у них не отличалось от среднестатистического. Возможно, все дело в приеме антиретровирусной терапии, но, чтобы утверждать это, необходимы клинические испытания, - отмечает специалист.

Проверить свой ВИЧ-статус можно абсолютно бесплатно и анонимно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ОПАСНЫХ МИФА О ВИЧ

ВИЧ – это придумки врачей, всемирный заговор. Как я могу быть зараженным, если чувствую себя превосходно?

- Такие разговоры обычно ведут ВИЧ-диссиденты, которых к счастью, становится все меньше. Вирус есть, и даже если у человека нет никаких его проявлений – он занимается спортом, ходит на работу, у него прекрасное самочувствие и отменный аппетит, это еще ничего не значит. Все зависит от стадии – возможно, человек пока является бессимптомным носителем. На более поздних стадиях появляются такие серьезные осложнения, как немотивированная лихорадка, туберкулез, грибковые поражения, саркома Капоши, пневмоцистная пневмония, и тогда лечение значительно затрудняется, - подчеркивает врач.

Антивирусная терапия настолько токсична, что может принести больше вреда организму, чем сам ВИЧ.

- Действительно, у терапии есть побочные эффекты, как и у любых препаратов. Терапию нельзя прерывать или пропускать прием, нельзя беспорядочно менять схемы лечения. Но при этом риск развития тяжелых осложнений, риск смерти возрастает многократно, если отказаться от приема антивирусной терапии. Кроме того, если у пациенты возникает непереносимость препарата, а побочные эффекты сильно сказываются на качестве жизни, препарат заменяют, - отмечает Рафаэль Яппаров.

Никакие таблетки не помогут, ВИЧ – это смертный приговор.

— Это не так. Принимая антивирусную терапию, пациент может жить обычной жизнью – ходить на работу, заводить семью и даже родить здорового ребенка! С терапией человек может прожить до самой старости. Без терапии с момента заражения ВИЧ до перехода в СПИД проходит 7-8 лет, а когда именно человек заразился, в большинстве случаев он и не знает, - подчеркивает главный врач СПИД-Центра Башкирии.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Чтобы бесплатно сдать анализ на ВИЧ, можно получить направление в поликлинике по месту жительства, а также сдать анализ непосредственно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Центр находится по адресу: г. Уфа, ул. Кустарная, 18. Тел.: 8(347)251-11-36,

Дополнительная клинико-диагностическая лаборатория располагается по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 132, корп. 12.

Номер телефона доверия в Уфе: 8(347)250-04-72 (с 08:00 до 16:00).

Филиалы центра:

В Белорецке: ул. К. Маркса, 142а. Тел.: 8(34792)276-72;

В Сибае: ул. Кирова, 34. Тел.: 8 (34775)226-35;

В Кумертау: ул. Брикетная, 8. Тел.: 8(34761)315-06.