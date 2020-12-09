Коронавирус в Башкирии на 9 декабря: врачи рассказали о противопоказаниях к вакцинации от ковида

Вакцина предназначена для людей от 16 до 60 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, за минувшие сутки в республике был зарегистрирован новый антирекорд по числу заболевших: за 24 часа ковид диагностировали сразу у 147 жителей региона, а общее число зараженных составило 15412 человек. Большая часть из них (2163) с легкой или бессимптомной формой находятся на амбулаторном лечении, еще 616 госпитализированы. 45 пациентов в тяжелом состоянии переведены в реанимацию, а 13 подключены к аппарату ИВЛ. Диагноз внебольничная пневмония за сутки поставлен 403 жителям республики.

Также за сутки зарегистрирован новый летальный случай от ковида. 93-й жертвой вируса стала 61-летняя уфимка с ожирением, ишемической болезнью сердца и проблемами со свертываемостью крови.

- За сутки выписан 121 человек с коронавирусом и 399 с внебольничной пневмонией. Общее число выздоровевших достигло 12540 жителей республики, - уточнили в ведомстве здравоохранения Башкирии.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

Также на очередном брифинге в Минздраве заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова рассказала о начавшейся в Башкирии вакцинации от коронавируса. Так, вакцинация предназначена для людей от 16 до 60 лет, не болевшим и не имеющих антитела к COVID-19 по результатам лабораторных исследований. Первыми прививку получат учителя, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Вакцина не будет вводиться беременным и женщинам, находящимся на грудном вскармливании. Также противопоказанием к прививке будет наличие у человека острого инфекционного заболевания, обострение хронических болезней, а также гиперчувствительность к компонентам вакцины. Если после введения первого компонента вакцины у человека возникла сильная аллергическая реакция, то вводить второй компонент ему также не будут.

- При проведении вакцинации заполняется анкета, пациенту выдаётся памятка о поведении после вакцинации. Также врачи не рекомендуют в течение трех дней мочить место прививки, посещать сауну и баню, нужно исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки, - добавила Ирина Кононова.

При этом после вакцинации самоизоляция привитым не требуется, но нужно пользоваться защитными масками и перчатками в общественных местах.