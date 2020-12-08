Коронавирус в Башкирии на 8 декабря: и снова за сутки зарегистрировано две смерти от ковида

На аппаратах ИВЛ в настоящий момент остаются 11пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за эпидемией коронавируса в Башкирии. Власти региона подчеркивают, что в целом, ситуация с заболеваемостью остается стабильной, а рост числа заболевших удается успешно сдерживать.

Впрочем, только на прошлой неделе трижды регистрировался новый антирекорд по ежедневному числу заболевших. Так, по последним оперативным данным за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 144 жителей республики, а общее число инфицированных достигло уже 15265 человек. Большинство из них находится на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой, а еще 580 госпитализированы в стационары. При этом состоянии 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, а 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте 26-50 лет, что составляет 48 процентов от общего числа заболевших, - добавила и.о. министра здравоохранения Башкирии Динара Еникеева.

Также за минувшие сутки зарегистрированы сразу два летальных случая от осложнений COVID-19 – это 80-летний уроженец Гусь-Хрустального и 68-летняя уфимка. Общее число жертв вируса в республике достигло уже 92. Отметим, что у всех скончавшихся пациентов были серьезные сопутствующие заболевания – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, калькулезный холецистит и другие.

- Еще 12419 жителей республики выписаны с полным выздоровлением – это 81,4 % от числа всех заболевших с начала эпидемии, - отметили в региональном Минздраве. – Запас свободного коечного фонда составляет 20 процентов, все больницы оснащены запасом СИЗов, лекарств и кислорода.

В БАШКИРИЮ ЗАВЕЗЛИ 1200 ДОЗ АНТИКОВИДНОЙ ВАКЦИНЫ

Также власти Башкирии сообщили о начавшейся вакцинации от коронавируса. В минувшую пятницу в республику поступило 1200 доз двухкомпонентной антиковидной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак. В первую очередь, планируется прививать тех, кто находится в группе риска или работает в непосредственном контакте с зараженными – медиков, учителей, полицейских, соцработников. До конца года в республике ожидается еще одно крупное поступление вакцины.

- Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет, - заявил Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях, добавив, что все прививки будут делаться бесплатно, в больницах и поликлиниках, по назначению врача. В частных клиниках возможности вакцинирования пока не предусмотрено, чтобы избежать спекуляции.

ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ, А ПЕНСИОНЕРЫ ОСТАЮТСЯ ДОМА

Уже в этот понедельник все ученики вернулись обратно за школьные парты. С связи с тем, что ситуация с ковидом стабилизируется, власти Башкирии приняли решение отказаться от дистанционного обучения, поскольку оно неэффективно по сравнению с очным. Впрочем, если родители сильно переживают за здоровье своего ребенка и не хотят отпускать его в школу, то они могут написать заявление, чтобы ребенок учился на дому и получал необходимые знания онлайн.

- Если здоровье ребенка позволяет посещать школу, если он не контактирует с пожилыми жителями, то лучше стараться обучаться очно, - все же подчеркнул министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Что касается лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, им по-прежнему настоятельно рекомендуется оставаться дома и выходить на улицу только в разрешенное время, чтобы не получить штраф. Ранее Радий Хабиров отметил, что эта мера оказалась очень эффективной – и число заболевших пенсионеров резко пошло на спад.